Harmonic und Normann Engineering erreichen einen bedeutenden Meilenstein mit 20 Breitbandinstallationen in ganz Europa

SAN JOSE, Kalifornien und WIEN, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Harmonic (NASDAQ: HLIT) und Normann Engineering gaben heute einen bedeutenden Meilenstein in ihrer strategischen Zusammenarbeit bekannt und feierten 20 erfolgreiche Breitbandimplementierungen bei führenden Betreibern in ganz Europa. Die Partnerschaft vereint die branchenführende virtualisierte Breitbandplattform cOS und die Suite von Netzwerkgeräten von Harmonic mit dem bewährten technischen Know-how von Normann Engineering, um Betreiber bei der Modernisierung ihrer Netzwerke, der Beschleunigung der Einführung von Breitband der nächsten Generation und der Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse in hart umkämpften Märkten wie Österreich und Deutschland zu unterstützen.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Harmonic, um transformative Lösungen anzubieten, die die Markteinführungszeit für Breitbanddienste beschleunigen und es Betreibern ermöglichen, neue Einnahmequellen zu erschließen", erklärte Frank Normann, Geschäftsführer von Normann Engineering. „Die bahnbrechenden Innovationen von Harmonic in den Bereichen DOCSIS und Glasfaser, unterstützt durch unsere umfassende regionale Expertise bei der Bereitstellung der cOS-Plattform über mehrere Jahre hinweg, gewährleisten, dass Betreiber die wachsende Nachfrage nach Breitbanddiensten effizient bedienen können."

Beschleunigung der Breitbandtransformation in ganz Europa

Harmonic und Normann Engineering unterstützen Betreiber dabei, die technologischen Innovationen, die Marktreife und die Effizienz der cOS-Plattform optimal zu nutzen. Die Zusammenarbeit vereinfacht die Weiterentwicklung von Breitbandnetzen und bietet Betreibern einen klaren Migrationspfad zu DOCSIS der nächsten Generation und Glasfaser. Gemeinsam ermöglichen die Unternehmen Breitbanddienstanbietern, ihre Reichweite zu vergrößern, bestehende Infrastrukturinvestitionen zu maximieren und differenzierte, zukunftsfähige Dienstleistungsangebote bereitzustellen, während gleichzeitig der Hardware- und Strombedarf im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen reduziert wird.

Das Team von Normann Engineering, bestehend aus cOS-zertifizierten Ingenieuren, verfügt über fundiertes technisches Fachwissen, um eine nahtlose Bereitstellung, operative Exzellenz und den anhaltenden Kundenerfolg sicherzustellen.

„Normann Engineering ist der langjährigste Partner von Harmonic und ein wichtiger Mitstreiter bei unserer Mission, Breitbanddienstanbietern Lösungen zur Verfügung zu stellen, die Abläufe optimieren, Kosten senken und die Qualität der Nutzererfahrung verbessern", erklärte Stefan Meier, Vizepräsident für Breitbandvertrieb Europa bei Harmonic. „Unser gemeinsamer Erfolg unterstreicht die Bedeutung von Partnerschaften für die Förderung der Breitbandumstellung in ganz Europa."