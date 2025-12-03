BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach einer Rede des Finanzchefs auf einer hauseigenen Konferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Laut dem Manager hat der Reifenhersteller für sein zum Verkauf stehendes Kunststoffgeschäft Contitech vor allem das Interesse von Finanzinvestoren geweckt, wie Analyst Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Derweil ließen sich früher erreichte Margen von rund 20 Prozent im Reifengeschäft wegen stärkerer Konkurrenz und Zollbelastungen nicht mehr halten, der Konzern peile durch die Umstrukturierung eine Verbesserung auf 15 bis 16 Prozent an./rob/tav/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 66,42EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 17:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte