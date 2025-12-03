Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, US-Börsen ziehen davon: Tech- und Nebenwerte im Fokus
Zwischen Gewinnchancen und Kursrutsch: Während US-Indizes zulegen, zeigt sich der deutsche Markt gespalten – mit starken Tech- und Nebenwerten, aber schwächelnden Standardtiteln.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Vorteilen für die US-Börsen und uneinheitlicher Tendenz in Deutschland. Der DAX notiert aktuell bei 23.707,51 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,10 Prozent leicht unter dem Vortagesschluss. Deutlich schwächer präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte fällt um 1,04 Prozent auf 29.352,70 Punkte und gehört damit zu den heutigen Verlierern im deutschen Markt. Im Gegensatz dazu können die kleineren Werte zulegen: Der SDAX steigt um 0,24 Prozent auf 16.579,10 Punkte. Auch der TecDAX zeigt sich freundlich und gewinnt 0,28 Prozent auf 3.561,33 Punkte. Damit entwickeln sich Nebenwerte und Technologietitel in Deutschland heute besser als die Standardwerte im DAX. In den USA überwiegen die positiven Vorzeichen: Der Dow Jones steigt um 0,55 Prozent auf 47.758,00 Punkte und zeigt damit eine robustere Entwicklung als die großen deutschen Indizes. Der breiter gefasste S&P 500 legt um 0,21 Prozent auf 6.843,13 Punkte zu und signalisiert ebenfalls eine überwiegend positive Stimmung an den US-Märkten. Insgesamt wirken die US-Börsen damit fester, während der deutsche Markt gespalten ist: Schwäche bei den Standard- und Midcaps, leichte Gewinne bei Nebenwerten und Technologiewerten.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von E.ON mit einem Anstieg von 3,01%. Infineon Technologies folgt dicht dahinter mit 2,96%, während Merck mit 2,66% ebenfalls zu den Gewinnern zählt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Commerzbank führt die Negativliste mit einem Rückgang von 2,92%, gefolgt von Mercedes-Benz Group mit -2,79% und BASF, das um 2,08% fiel.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 4,27% und AUTO1 Group mit 4,26% hervor. Stroeer kann sich mit einem Plus von 2,04% ebenfalls in die Liste der Gewinner einreihen.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, angeführt von Hugo Boss mit einem Minus von 10,09%. ThyssenKrupp folgt mit -8,89%, während Aroundtown um 4,07% fiel.
SDAX TopwerteIm SDAX verzeichnet SUESS MicroTec den höchsten Anstieg mit 7,49%, gefolgt von Wacker Neuson mit 6,39% und SMA Solar Technology, das um 5,41% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind weniger dramatisch, wobei Evotec mit -1,83% den höchsten Verlust aufweist, gefolgt von HYPOPORT mit -2,40% und GFT Technologies mit -2,44%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX, wobei SUESS MicroTec erneut mit 7,49% anführt, gefolgt von SMA Solar Technology mit 5,41% und Sartorius Vz. mit 4,27%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen moderate Verluste, angeführt von Qiagen mit -1,24%, gefolgt von Nemetschek mit -1,73% und Evotec, das ebenfalls -1,83% verzeichnet.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Unitedhealth Group mit einem Anstieg von 3,37%, gefolgt von Nike (B) mit 2,06% und Goldman Sachs Group mit 1,73%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind weniger ausgeprägt, mit Boeing, das um 1,03% fiel, Travelers Companies mit -1,34% und Microsoft, das um 1,80% zurückging.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Microchip Technology mit einem Anstieg von 8,50% hervor, gefolgt von ON Semiconductor mit 7,75% und Vertex Pharmaceuticals mit 5,62%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen stärkere Rückgänge, angeführt von Seagate Technology Holdings mit -4,35%, gefolgt von Healthpeak Pptys mit -3,44% und Cencora mit -2,96%.
