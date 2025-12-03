    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    Der Börsen-Tag

    DAX schwächelt, US-Börsen ziehen davon: Tech- und Nebenwerte im Fokus

    Zwischen Gewinnchancen und Kursrutsch: Während US-Indizes zulegen, zeigt sich der deutsche Markt gespalten – mit starken Tech- und Nebenwerten, aber schwächelnden Standardtiteln.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Vorteilen für die US-Börsen und uneinheitlicher Tendenz in Deutschland. Der DAX notiert aktuell bei 23.707,51 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,10 Prozent leicht unter dem Vortagesschluss. Deutlich schwächer präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte fällt um 1,04 Prozent auf 29.352,70 Punkte und gehört damit zu den heutigen Verlierern im deutschen Markt. Im Gegensatz dazu können die kleineren Werte zulegen: Der SDAX steigt um 0,24 Prozent auf 16.579,10 Punkte. Auch der TecDAX zeigt sich freundlich und gewinnt 0,28 Prozent auf 3.561,33 Punkte. Damit entwickeln sich Nebenwerte und Technologietitel in Deutschland heute besser als die Standardwerte im DAX. In den USA überwiegen die positiven Vorzeichen: Der Dow Jones steigt um 0,55 Prozent auf 47.758,00 Punkte und zeigt damit eine robustere Entwicklung als die großen deutschen Indizes. Der breiter gefasste S&P 500 legt um 0,21 Prozent auf 6.843,13 Punkte zu und signalisiert ebenfalls eine überwiegend positive Stimmung an den US-Märkten. Insgesamt wirken die US-Börsen damit fester, während der deutsche Markt gespalten ist: Schwäche bei den Standard- und Midcaps, leichte Gewinne bei Nebenwerten und Technologiewerten.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von E.ON mit einem Anstieg von 3,01%. Infineon Technologies folgt dicht dahinter mit 2,96%, während Merck mit 2,66% ebenfalls zu den Gewinnern zählt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Commerzbank führt die Negativliste mit einem Rückgang von 2,92%, gefolgt von Mercedes-Benz Group mit -2,79% und BASF, das um 2,08% fiel.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 4,27% und AUTO1 Group mit 4,26% hervor. Stroeer kann sich mit einem Plus von 2,04% ebenfalls in die Liste der Gewinner einreihen.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, angeführt von Hugo Boss mit einem Minus von 10,09%. ThyssenKrupp folgt mit -8,89%, während Aroundtown um 4,07% fiel.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX verzeichnet SUESS MicroTec den höchsten Anstieg mit 7,49%, gefolgt von Wacker Neuson mit 6,39% und SMA Solar Technology, das um 5,41% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind weniger dramatisch, wobei Evotec mit -1,83% den höchsten Verlust aufweist, gefolgt von HYPOPORT mit -2,40% und GFT Technologies mit -2,44%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX, wobei SUESS MicroTec erneut mit 7,49% anführt, gefolgt von SMA Solar Technology mit 5,41% und Sartorius Vz. mit 4,27%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte zeigen moderate Verluste, angeführt von Qiagen mit -1,24%, gefolgt von Nemetschek mit -1,73% und Evotec, das ebenfalls -1,83% verzeichnet.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Unitedhealth Group mit einem Anstieg von 3,37%, gefolgt von Nike (B) mit 2,06% und Goldman Sachs Group mit 1,73%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger ausgeprägt, mit Boeing, das um 1,03% fiel, Travelers Companies mit -1,34% und Microsoft, das um 1,80% zurückging.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Microchip Technology mit einem Anstieg von 8,50% hervor, gefolgt von ON Semiconductor mit 7,75% und Vertex Pharmaceuticals mit 5,62%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen stärkere Rückgänge, angeführt von Seagate Technology Holdings mit -4,35%, gefolgt von Healthpeak Pptys mit -3,44% und Cencora mit -2,96%.


