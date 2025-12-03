    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShelly Group AktievorwärtsNachrichten zu Shelly Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Shelly Group: Black Friday 2025 steigert Umsatz im Q4!

    Starker Black Friday, starkes Signal: Die Shelly Group nutzt den Online-Boom, punktet mit smarten, energieeffizienten Lösungen und stärkt ihre Position im Zukunftsmarkt.

    Shelly Group: Black Friday 2025 steigert Umsatz im Q4!
    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com
    • Shelly Group verzeichnete im Black Friday 2025 ein starkes Wachstum, insbesondere im eigenen Webshop, der die Nachfrage verdreifachte.
    • Der Umsatz stieg im Black Friday Zeitraum um 50 % auf 36 Mio. EUR, mit wachsendem Anteil professioneller Kunden.
    • Besonders erfolgreiche Produkte waren Shelly LOQED Smart Locks, Shelly BLU TRV Heizkörperthermostate und Shelly Pro 3EM, die energieeffiziente Lösungen bieten.
    • Die Nachfrage im vierten Quartal 2025 verteilt sich nun gleichmäßiger, was die positive Entwicklung im Schlussquartal unterstützt.
    • Das Unternehmen bekräftigt die Prognose für 2025 mit einem Umsatz zwischen 145 Mio. EUR und 155 Mio. EUR sowie einem EBIT zwischen 35 Mio. EUR und 40 Mio. EUR.
    • Die Black Friday-Ergebnisse stärken das Vertrauen in die Marktposition und die Wachstumsstrategie der Shelly Group, insbesondere im Bereich Smart Building und Energieeffizienz.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 25.02.2026.

    Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,36 % im Minus.
    27 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 54,00EUR das entspricht einem Plus von +0,19 % seit der Veröffentlichung.


    Shelly Group

    -2,17 %
    -6,50 %
    +0,38 %
    -6,83 %
    +62,44 %
    +40,63 %
    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Shelly Group: Black Friday 2025 steigert Umsatz im Q4! Starker Black Friday, starkes Signal: Die Shelly Group nutzt den Online-Boom, punktet mit smarten, energieeffizienten Lösungen und stärkt ihre Position im Zukunftsmarkt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     