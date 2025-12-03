Shelly Group: Black Friday 2025 steigert Umsatz im Q4!
Starker Black Friday, starkes Signal: Die Shelly Group nutzt den Online-Boom, punktet mit smarten, energieeffizienten Lösungen und stärkt ihre Position im Zukunftsmarkt.
- Shelly Group verzeichnete im Black Friday 2025 ein starkes Wachstum, insbesondere im eigenen Webshop, der die Nachfrage verdreifachte.
- Der Umsatz stieg im Black Friday Zeitraum um 50 % auf 36 Mio. EUR, mit wachsendem Anteil professioneller Kunden.
- Besonders erfolgreiche Produkte waren Shelly LOQED Smart Locks, Shelly BLU TRV Heizkörperthermostate und Shelly Pro 3EM, die energieeffiziente Lösungen bieten.
- Die Nachfrage im vierten Quartal 2025 verteilt sich nun gleichmäßiger, was die positive Entwicklung im Schlussquartal unterstützt.
- Das Unternehmen bekräftigt die Prognose für 2025 mit einem Umsatz zwischen 145 Mio. EUR und 155 Mio. EUR sowie einem EBIT zwischen 35 Mio. EUR und 40 Mio. EUR.
- Die Black Friday-Ergebnisse stärken das Vertrauen in die Marktposition und die Wachstumsstrategie der Shelly Group, insbesondere im Bereich Smart Building und Energieeffizienz.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 25.02.2026.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,36 % im
Minus.
27 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 54,00EUR das entspricht einem Plus von +0,19 % seit der Veröffentlichung.
-2,17 %
-6,50 %
+0,38 %
-6,83 %
+62,44 %
+40,63 %
