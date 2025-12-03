AKTIE IM FOKUS
Microsoft fallen - Bericht: teils geringere KI-Vertriebsziele
- Microsoft-Aktien fallen um fast zwei Prozent.
- Nachfrage nach KI-Produkten sorgt für Unsicherheit.
- Umsatzprognosen für KI-Modelle wurden gesenkt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Sorgen mit Blick auf die Nachfrage nach KI-Produkten haben am Mittwoch die Aktien des Software-Konzerns Microsoft belastet. Die Papiere fielen um knapp zwei Prozent auf 480,84 US-Dollar. Zuvor hatte das auf die Techbranche spezialisierte News-Portal "The Information" berichtet, dass Microsoft die Erwartungen hinsichtlich der Ausgaben von Geschäftskunden auf dem Marktplatz für KI-Modelle und KI-Agenten der Cloud-Sparte gesenkt hat.
Mehrere Abteilungen bei Microsoft hätten die Quoten für die Umsatzsteigerung bestimmter KI-Produkte durch Vertriebsmitarbeiter gesenkt, nachdem viele von ihnen ihre Ziele im alten Geschäftsjahr verfehlt hätten, hieß es unter Berufung auf zwei Vertriebsmitarbeiter der Azure-Cloud-Abteilung.
Mit dem aktuellen Kursrutsch wackelt der jüngste Erholungsversuch der Microsoft-Aktien wieder. Die Kursverluste seit dem Zwischenhoch Ende Oktober summieren sich wieder auf rund 13 Prozent. So standen die Kurse der gesamten KI-Branche zuletzt eher unter Druck, da sich Bedenken wegen der teils hohen Bewertungen der Unternehmen breit gemacht hatten. In den vergangenen Tagen hatten sich die Kurse aber ein Stück weit gefangen.
Microsoft liegt mit einem Börsenwert von knapp unter 3,6 Billionen Dollar auf dem vierten Platz unter den sogenannten "Magnificent 7" hinter Nvidia, Apple und Alphabet./mis/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 412,1 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 17:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -1,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,08 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 645,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +38,79 %/+62,93 % bedeutet.
Microsoft ist ein sehr großes, etabliertes Unternehmen. Dort sind Insiderverkäufe relativ häufig, gerade weil viele Mitarbeiter (bis hoch zum CEO) einen Großteil ihrer Vergütung in Aktien erhalten. Typischerweise werden diese regelmäßig abgestoßen.
Ein „Cluster“ von Verkäufen muss also nicht heißen, dass Insider schlechte Geschäftsaussichten sehen – oft ist es schlicht Portfolio-Management.
MSFT ist/war sehr hoch bewertet und diese Zwischenkorrektur ist genau das, was jene benötigten, die noch nicht zum Zug gekommen sind oder diverse Nachkäufe avisieren.