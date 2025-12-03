    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsON Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu ON Semiconductor

    ON Semiconductor Aktie weiter aufwärts - 03.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die ON Semiconductor Aktie bisher um +7,79 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ON Semiconductor Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    ON Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in der Automobil-, Industrie- und Kommunikationsbranche eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Produkten, darunter Leistungshalbleiter und Sensoren, und konkurriert mit Firmen wie Texas Instruments und Infineon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fokussierung auf energieeffiziente Technologien.

    ON Semiconductor aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.12.2025

    Die ON Semiconductor Aktie konnte bisher um +7,79 % auf 48,03 zulegen. Das sind +3,47  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ON Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +2,48 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 48,03, mit einem Plus von +7,79 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der ON Semiconductor Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +5,33 %.

    Allein seit letzter Woche ist die ON Semiconductor Aktie damit um +6,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ON Semiconductor -29,65 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

    ON Semiconductor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,25 %
    1 Monat +2,37 %
    3 Monate +5,33 %
    1 Jahr -36,82 %

    Informationen zur ON Semiconductor Aktie

    Es gibt 402 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,23 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, US-Börsen ziehen davon: Tech- und Nebenwerte im Fokus


    Zwischen Gewinnchancen und Kursrutsch: Während US-Indizes zulegen, zeigt sich der deutsche Markt gespalten – mit starken Tech- und Nebenwerten, aber schwächelnden Standardtiteln.

    Börsenstart USA - 03.12. - US Tech 100 schwach -0,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    ON Semiconductor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ON Semiconductor

    +7,69 %
    +7,02 %
    +1,34 %
    +6,51 %
    -36,34 %
    -34,79 %
    +84,38 %
    +341,28 %
    +151,03 %
    ISIN:US6821891057WKN:930124



