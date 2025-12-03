    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    EuroStoxx legt etwas zu - Widersprüchliche US-Daten

    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch keine klare Richtung gefunden. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hatte seine Mühe, nach dem zwischenzeitlichen Anstieg auf das höchste Niveau seit Mitte November seine Gewinne zu verteidigen. Über die Ziellinie ging er 0,15 Prozent höher bei 5.694,56 Punkten.

    Außerhalb der Eurozone gab es bei bedeutenden Länderindizes jedoch leichte Verluste. Der britische FTSE 100 gab um 0,10 Prozent auf 9.692,07 Punkte nach, während der Schweizer SMI um 0,25 Prozent auf 12.858,33 Punkte fiel.

    Zur Zurückhaltung trugen US-Konjunkturdaten bei. Laut der Landesbank Helaba lässt der über den Erwartungen liegende ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor "die konjunkturellen Sorgenfalten etwas kleiner werden". Analyst Ulrich Wortberg wollte dabei aber auch nicht unerwähnt lassen, dass der ebenfalls veröffentliche ADP-Jobbericht "auf eine schwächere Situation am Arbeitsmarkt" hinweise. Damit ergeben sich für die US-Notenbank Fed vor deren Zinsentscheid in der kommenden Woche gegenläufige Signale. Anleger vertrauen derzeit darauf, dass der US-Leitzins nochmals gesenkt wird./tih/mis




