Heute im Blickpunkt: Adobe, Tui, Husqvarna, Deutsche Börse & Fed Zinsentscheid

Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Deutschland: Tui, Jahreszahlen (detailliert)
08:30 Uhr, Schweden: Husqvarna, Capital Markets Day
10:30 Uhr, Deutschland: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M.
13:00 Uhr, Niederlande: Aegon, Capital Markets Day
14:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Capital Markets Day
22:00 Uhr, USA: Adobe, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 11/25
02:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 11/25
02:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 1/25
07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 10/25
08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 11/25
09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 10/25
10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 10/25
11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 10/25
14:30 Uhr, USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25
16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 Uhr, Russland: Verbraucherpreise 11/25
20:00 Uhr, USA: Fed Zinsentscheid
Zeit Land Relev. Termin 11:45 GBR BoE's Governor Bailey speech 11:55 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 14:30 USA Employment Cost Index 15:45 CAN Geldpolitischer Begleittext der BoC 15:45 CAN BoC Interest Rate Decision 16:30 CAN BoC Press Conference 20:00 USA FOMC Wirtschaftsprojektion 20:00 USA Zinsprojektionen - 3 Jahre 20:00 USA Fed-Zinsentscheid 20:00 USA Zinsprojektionen - 2 Jahre 20:00 USA Monthly Budget Statement 20:00 USA Erklärung zur Geldpolitik der Fed 20:00 USA Zinsprojektionen - 1 Jahr 20:00 USA Zinsprojektionen - Langfristig 20:00 USA Zinsprojektionen - Aktuell 20:30 USA FOMC Pressekonferenz
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|17:30
|Webinar
|LYNX: ValuePlus – Die besten Aktien aus Fundamental- und Chartanalyse
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 5 Aktien als Investment – geeignet für DEIN Fundament
|18:30
|Webinar
|HSBC: Vom Schneeball zur Lawine - wenn kleine Fehler große Verluste auslösen
