    Heute im Blickpunkt: Adobe, Tui, Husqvarna, Deutsche Börse & Fed Zinsentscheid

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Blickpunkt: Adobe, Tui, Husqvarna, Deutsche Börse & Fed Zinsentscheid
    Foto: John G. Mabanglo/dpa

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Deutschland: Tui, Jahreszahlen (detailliert)
    08:30 Uhr, Schweden: Husqvarna, Capital Markets Day
    10:30 Uhr, Deutschland: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M.
    13:00 Uhr, Niederlande: Aegon, Capital Markets Day
    14:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Capital Markets Day
    22:00 Uhr, USA: Adobe, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    00:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 11/25
    02:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 11/25
    02:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 1/25
    07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 10/25
    08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 11/25
    09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 10/25
    10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 10/25
    11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 10/25
    14:30 Uhr, USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25
    16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
    17:00 Uhr, Russland: Verbraucherpreise 11/25
    20:00 Uhr, USA: Fed Zinsentscheid

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 10.12.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    11:45GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    11:55Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    14:30USAUSAEmployment Cost Index
    15:45KanadaCANGeldpolitischer Begleittext der BoC
    15:45KanadaCANBoC Interest Rate Decision
    16:30KanadaCANBoC Press Conference
    20:00USAUSAFOMC Wirtschaftsprojektion
    20:00USAUSAZinsprojektionen - 3 Jahre
    20:00USAUSAFed-Zinsentscheid
    20:00USAUSAZinsprojektionen - 2 Jahre
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    20:00USAUSAErklärung zur Geldpolitik der Fed
    20:00USAUSAZinsprojektionen - 1 Jahr
    20:00USAUSAZinsprojektionen - Langfristig
    20:00USAUSAZinsprojektionen - Aktuell
    20:30USAUSAFOMC Pressekonferenz
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    17:30 WebinarLYNX: ValuePlus – Die besten Aktien aus Fundamental- und Chartanalyse
    18:00 WebinarWH SelfInvest: 5 Aktien als Investment – geeignet für DEIN Fundament
    18:30 WebinarHSBC: Vom Schneeball zur Lawine - wenn kleine Fehler große Verluste auslösen
