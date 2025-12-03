Ölpreise legen zu - Keine Fortschritte in Ukraine-Gesprächen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 58 Cent auf 62,96 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 63 Cent auf 59,26 Dollar.

Vor allem die fehlenden Fortschritte bei den Ukraine-Gesprächen stützten die Ölpreise. Russland und die USA sind einem Kriegsende in der Ukraine bei einem längeren Treffen im Kreml anscheinend nicht näher gekommen, doch der Dialog soll nach Moskauer Angaben fortgesetzt werden. Während ein Durchbruch in Moskau ausblieb, einigten sich die EU-Staaten auf einen Importstopp für russisches Erdgas bis Ende 2027.