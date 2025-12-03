    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAccentro Real Estate AktievorwärtsNachrichten zu Accentro Real Estate
    Accentro Real Estate AG: Dr. Geiser to Exit; Stefan Hammen Named New CFO

    Accentro Real Estate AG announces a leadership transition as CIO Dr. Gordon Geiser departs and seasoned finance expert Stefan Hammen steps in as the new CFO.

    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Dr. Gordon Geiser, the Chief Investment Officer (CIO) of Accentro Real Estate AG, will leave the company at the end of the year by mutual consent.
    • Stefan Hammen has been appointed as the new Chief Financial Officer (CFO) and will serve a term of three years.
    • Hammen brings extensive experience in finance, accounting, reporting, and asset management to the Management Board.
    • The company acknowledges Dr. Geiser's contributions, particularly in implementing the financial restructuring under the StaRUG.
    • Accentro Real Estate AG is a leading residential investor in Germany, focusing on residential privatization and managing real estate portfolios.
    • The company's shares are listed on the General Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.






