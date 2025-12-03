    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Leichte Kursgewinne

    • Kurse deutscher Staatsanleihen steigen leicht an.
    • Euro-Bund-Future bei 128,35 Punkten, Rendite 2,75%.
    • EZB-Chefin Lagarde sieht Inflation um 2% schwanken.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,03 Prozent auf 128,35 Punkte ein. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,75 Prozent.

    Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten. Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zur Beschäftigungsentwicklung im Privatsektor bestätigten diese Erwartung. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Zahl der Beschäftigten unerwartet. "Die Einstellung von Mitarbeitern verlief in letzter Zeit holprig, da Arbeitgeber mit zurückhaltenden Verbrauchern und einem unsicheren makroökonomischen Umfeld zu kämpfen hatten", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson.

    Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im November hingegen unerwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) legte weiter zu, während Volkswirte einen leichten Rückgang erwartet hatte.

    Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) Christine Lagarde wiederholte zuletzt gemachte Aussagen. Sie erwarte, dass die Inflation weiter um das Ziel von zwei Prozent schwanken werde, sagte sie im Europäischen Parlament. Die Risiken für die Inflation seien ausgewogen. Die Unsicherheit bleibe jedoch hoch. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die EZB auf absehbare ihre Zinsen nicht verändern wird./jsl/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
