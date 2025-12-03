    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reform soll Windpark-Ausbau beleben

    Für Sie zusammengefasst
    • Reform der Ausschreibungen für Offshore-Windparks 2026
    • Ziel: Kosten senken und Wettbewerbsfähigkeit steigern
    • Branche fordert bessere Rahmenbedingungen und Genehmigungen

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie plant eine Reform der Ausschreibungen zum Ausbau von Windparks auf See. Aus Kreisen des Ministeriums hieß es, Kosten der Windenergie auf See einschließlich der Netzanschlusskosten für den zukünftigen Ausbau sollten verringert und so wieder wettbewerbsfähig gemacht werden. Geplant sei, erforderliche rechtliche Anpassungen mit einer Novelle des Windenergie-auf-See-Gesetzes im Jahr 2026 umzusetzen, um den weiteren Offshore-Ausbau ab 2027 mit neuen Rahmenbedingungen auf eine "stabile Grundlage" zu stellen.

    Offshore-Windenergie soll einen bedeutenden Beitrag leisten, um Klimaziele zu erreichen. Aus Sicht von Branchenverbänden braucht man aber dringend bessere Rahmenbedingungen und attraktive Investitionsbedingungen. Im August hatte es bei der Ausschreibung von zwei Windkraftflächen in der Nordsee kein einziges Gebot gegeben. Nach Angaben von Verbänden schlug damit erstmals eine Versteigerung von Windflächen auf See in Deutschland fehl. Die Branche sieht als Grund zu hohe Risiken für Unternehmen.

    Neue Pläne für Ausschreibung 2026

    Angespannte Lieferketten, besonders zum Zeitpunkt der geplanten Inbetriebnahme, Kostensteigerungen und Erlösunsicherheiten beeinflussen derzeit die Wirtschaftlichkeit von Offshore-Projekten, wie es aus Ministeriumskreisen hieß.

    Eine Ausschreibung im Jahr 2026 zu den bisherigen Rahmenbedingungen dürfte wenig Aussicht auf Erfolg haben, hieß es weiter. Aus diesem Grund habe das Ministerium beschlossen, die Ausschreibungsrunde 2026 in einem deutlich reduzierten Umfang stattfinden zu lassen und die konkreten Flächen mit "risikosenkenden Maßnahmen" zu flankieren. Für eine Senkung der Mengen sei eine gesetzliche Anpassung nötig.

    Konkret sollen im kommenden Jahr 2026 ausschließlich die Flächen N-10.1 und N-10.2 erneut ausgeschrieben werden. Andere Flächen sollen auf die Ausschreibungen der Folgejahre verteilt werden. Die für die geplanten Änderungen erforderliche Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie im Bereich Windenergie auf See und Stromnetze sei am Mittwoch im Bundestags-Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschlossen worden.

    Branche dringt auf geringere Kapital- und Stromerzeugungskosten

    Branchenverbände hatten gefordert, die für den Sommer 2026 geplante Ausschreibungsrunde auf das vierte Quartal 2026 zu verschieben. In dieser Zeit sollte die Regierung ein überarbeitetes Auktionsdesign einführen, um die Kapital- und Stromerzeugungskosten durch Offshore-Windenergie signifikant zu senken. Nach einem Bericht von "Tagesspiegel Background" hatte die Offshore-Branche gefordert, ein Gesetz zu schnelleren Genehmigungen von Offshore-Windenergieanlagen und Stromnetzen zu nutzen, um die Offshore-Ausschreibungen auf das vierte Quartal zu verschieben. Im Änderungsantrag der Koalition aber sei von einer Anpassung der Auktionstermine keine Rede./hoe/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Reform soll Windpark-Ausbau beleben Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie plant eine Reform der Ausschreibungen zum Ausbau von Windparks auf See. Aus Kreisen des Ministeriums hieß es, Kosten der Windenergie auf See einschließlich der Netzanschlusskosten für den zukünftigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     