    Netflix Aktie verliert signifikant - 03.12.2025

    Am 03.12.2025 ist die Netflix Aktie, bisher, um -5,59 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Netflix Aktie.

    Foto: Netflix

    Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

    Netflix Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.12.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Netflix Aktie. Sie fällt um -5,59 % auf 88,83. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der Netflix Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Netflix, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -11,52 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Netflix Aktie damit um +1,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,63 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Netflix eine positive Entwicklung von +6,18 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

    Netflix Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,98 %
    1 Monat -4,63 %
    3 Monate -11,52 %
    1 Jahr +7,82 %

    Informationen zur Netflix Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 376,70 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 03.12. - US Tech 100 schwach -0,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Netflix Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Netflix

    -5,68 %
    +2,03 %
    -5,39 %
    -11,55 %
    +7,68 %
    +206,66 %
    +121,83 %
    +658,15 %
    +4.775,27 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484



