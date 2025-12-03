Vale Base Metals und Glencore Canada vereinbaren, die Erschließung von Sudbury-Kupferlagerstätten zu prüfen

Die Vereinbarung bildet den Rahmen für die Erkundung der erheblichen Synergien, die sich aus dem Abbau der Untertage-Lagerstätten beider Unternehmen über den bestehenden Schacht und die Infrastruktur der Nickel Rim South Mine von Glencore ergeben.

TORONTO, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals ("VBM") gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Glencore Canada ("Glencore") unterzeichnet hat, um gemeinsam ein potenzielles Brownfield-Kupfererschließungsprojekt auf den benachbarten Grundstücken im Sudbury-Becken zu evaluieren.

Nach Abschluss dieser ersten Arbeiten ist beabsichtigt, dass VBM und Glencore als gleichberechtigte Partner in ein Joint Venture übergehen werden. Das Projekt sieht die Vertiefung des bestehenden Minenschachts von Glencore und die Erschließung neuer Stollen vor, um Zugang zu nahe gelegenen Kupfervorkommen zu erhalten. Das Projekt soll über einen Zeitraum von 21 Jahren 880 kt Kupfer produzieren, wobei sich die Kapitalkosten auf etwa 1,6 bis 2,0 Mrd. US$ belaufen sollen.

Die polymetallische Geologie des Sudbury-Beckens bedeutet, dass die Unternehmen neben Kupfer auch Nickel, Kobalt, Gold, Platinmetalle und andere wichtige Mineralien fördern werden. Detaillierte Planungs-, Genehmigungs- und Beratungsarbeiten werden im Jahr 2026 durchgeführt. Eine endgültige Investitionsentscheidung wird für die erste Hälfte des Jahres 2027 erwartet.

"Die Möglichkeiten, Partnerschaften einzugehen und Synergieeffekte zwischen benachbarten Bergbauunternehmen im Sudbury-Becken zu erzielen, werden seit Jahrzehnten ohne nennenswerten Erfolg verfolgt", sagte Shaun Usmar, CEO von Vale Base Metals. "Ich bin dankbar für das Engagement von Glencore und unserem VBM-Team, die sich zusammengetan haben, um diese historische Chance zu nutzen und eine neue Art der Zusammenarbeit zu demonstrieren.

"Die geplante Partnerschaft ebnet den Weg zur Gewinnung wertvoller kupferreicher Erzkörper für unsere jeweiligen Betriebe, die ansonsten für beide Unternehmen verloren wären. Das vorgeschlagene 50-50-Joint-Venture zielt darauf ab, die ungenutzte Infrastruktur von Glencore zu nutzen, um Zugang zu den Erzkörpern auf unseren beiden Grundstücken zu erhalten. Dies wird unseren jeweiligen Unternehmen und den Gemeinden in und um Sudbury zugute kommen und hat das Potenzial, in naher Zukunft wichtige Mineralien aus diesem produktiven Brachflächenprojekt für die kanadische Wirtschaft zu gewinnen. Ich hoffe, dass dies ein Katalysator für weitere Synergien in der Region sein wird".