Diginex kündigt Kauf der KI-Plattform Plan A an – Trusted by Branchenführer
Diginex wagt den nächsten großen Schritt im Klimatech: Mit der geplanten Übernahme von Plan A entsteht ein neuer Schwergewichtsanbieter für KI-gestütztes ESG- und CO2-Management.
- Diginex Limited hat eine Absichtserklärung zum Erwerb der KI-Plattform Plan A (plana.earth) unterzeichnet, die von namhaften Unternehmen wie Chloe, BMW, Deutsche Bank, Visa und Trivago genutzt wird.
- Die Transaktion zielt darauf ab, eine umfassende KI-gestützte ESG- und CO2-Management-Plattform zu schaffen, um Unternehmen bei der Messung und Reduzierung ihrer Umweltauswirkungen zu unterstützen.
- Der Markt für Kohlenstoffmanagement-Software wird bis 2025 auf etwa 16 Milliarden US-Dollar geschätzt und könnte bis 2032 die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschreiten, angetrieben durch regulatorische Impulse und steigende Nachfrage.
- Die Übernahme wird vollständig in Aktien abgewickelt und soll ab 2026 eine beschleunigte Umsatzsteigerung durch Cross-Selling-Synergien und erweiterte Präsenz in verschiedenen Regionen ermöglichen.
- Plan A bietet eine zertifizierte SaaS-Plattform zur CO2-Bilanzierung und Dekarbonisierung und wird von 1.500 Kunden weltweit geschätzt.
- Die Integration der Technologien von Diginex und Plan A soll eine nahtlose Lösung für Unternehmen bieten, die komplexe Nachhaltigkeitsdaten in strategische Vorteile umwandelt.
Der Kurs von Diginex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,5650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,15 % im
Minus.
-4,64 %
-10,86 %
-51,62 %
+30,42 %
+39,72 %
