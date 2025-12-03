    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiginex AktievorwärtsNachrichten zu Diginex
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diginex kündigt Kauf der KI-Plattform Plan A an – Trusted by Branchenführer

    Diginex wagt den nächsten großen Schritt im Klimatech: Mit der geplanten Übernahme von Plan A entsteht ein neuer Schwergewichtsanbieter für KI-gestütztes ESG- und CO2-Management.

    Diginex kündigt Kauf der KI-Plattform Plan A an – Trusted by Branchenführer
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Diginex Limited hat eine Absichtserklärung zum Erwerb der KI-Plattform Plan A (plana.earth) unterzeichnet, die von namhaften Unternehmen wie Chloe, BMW, Deutsche Bank, Visa und Trivago genutzt wird.
    • Die Transaktion zielt darauf ab, eine umfassende KI-gestützte ESG- und CO2-Management-Plattform zu schaffen, um Unternehmen bei der Messung und Reduzierung ihrer Umweltauswirkungen zu unterstützen.
    • Der Markt für Kohlenstoffmanagement-Software wird bis 2025 auf etwa 16 Milliarden US-Dollar geschätzt und könnte bis 2032 die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschreiten, angetrieben durch regulatorische Impulse und steigende Nachfrage.
    • Die Übernahme wird vollständig in Aktien abgewickelt und soll ab 2026 eine beschleunigte Umsatzsteigerung durch Cross-Selling-Synergien und erweiterte Präsenz in verschiedenen Regionen ermöglichen.
    • Plan A bietet eine zertifizierte SaaS-Plattform zur CO2-Bilanzierung und Dekarbonisierung und wird von 1.500 Kunden weltweit geschätzt.
    • Die Integration der Technologien von Diginex und Plan A soll eine nahtlose Lösung für Unternehmen bieten, die komplexe Nachhaltigkeitsdaten in strategische Vorteile umwandelt.

    Der Kurs von Diginex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,5650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,15 % im Minus.


    Diginex

    -4,64 %
    -10,86 %
    -51,62 %
    +30,42 %
    +39,72 %
    ISIN:KYG286871044WKN:A40PU6





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Diginex kündigt Kauf der KI-Plattform Plan A an – Trusted by Branchenführer Diginex wagt den nächsten großen Schritt im Klimatech: Mit der geplanten Übernahme von Plan A entsteht ein neuer Schwergewichtsanbieter für KI-gestütztes ESG- und CO2-Management.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     