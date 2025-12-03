JEFFERIES stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill argumentierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie gegen einen Bericht des Magazin "The Information", demzufolge der Microsoft die Erwartungen hinsichtlich der Ausgaben von Geschäftskunden auf dem Marktplatz für KI-Modelle und KI-Agenten der Cloud-Sparte gesenkt hat. Er habe mit dem Unternehmen gesprochen und sei der Meinung, dass der Artikel völlig am Thema vorbeigeschossen sei. Ein Blick auf die Zahlen des Konzerns und die anhaltenden Kapazitätsengpässe wegen der hohen KI-Nachfrage untermauerten dies./tav/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 412,7EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 19:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Brent Thill
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 675
Kursziel alt: 675
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
