Börsen Update USA - 03.12. - Dow Jones stark +0,80 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:51) bei 47.873,81 PKT und steigt um +0,80 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +4,16 %, American Express +1,96 %, Goldman Sachs Group +1,96 %, McDonald's +1,94 %, Nike (B) +1,49 %

Flop-Werte: Boeing -3,10 %, Microsoft -2,41 %, Travelers Companies -2,16 %, IBM -1,68 %, Amazon -1,45 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:51) bei 25.580,19 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +7,07 %, Microchip Technology +6,97 %, Vertex Pharmaceuticals +6,69 %, Old Dominion Freight Line +5,61 %, NXP Semiconductors +4,59 %

Flop-Werte: Netflix -6,13 %, Micron Technology -3,93 %, Regeneron Pharmaceuticals -3,65 %, PayPal -2,91 %, Microsoft -2,41 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:52) bei 6.852,00 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +7,07 %, Microchip Technology +6,97 %, Vertex Pharmaceuticals +6,69 %, Old Dominion Freight Line +5,61 %, Bristol-Myers Squibb +4,97 %

Flop-Werte: Alexandria Real Estate Equities -9,87 %, Seagate Technology Holdings -6,31 %, Netflix -6,13 %, Healthpeak Pptys -4,47 %, Cencora -4,21 %