AUTO1 Group - Aktie steigt kräftig - 03.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die AUTO1 Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,83 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AUTO1 Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,540€, mit einem Plus von +4,83 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AUTO1 Group in den letzten drei Monaten Verluste von -10,50 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +0,63 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AUTO1 Group einen Anstieg von +53,33 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,91 % geändert.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,63 % 1 Monat -21,32 % 3 Monate -10,50 % 1 Jahr +74,50 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 220 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,36 Mrd.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: AUTO1 Group SE AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 03.12.2025 / 18:00 CET/CEST Dissemination of a …

Zwischen Gewinnchancen und Kursrutsch: Während US-Indizes zulegen, zeigt sich der deutsche Markt gespalten – mit starken Tech- und Nebenwerten, aber schwächelnden Standardtiteln.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.