Unternehmensberatung erwartet Abstieg von Europas Autoherstellern
Europäische Autokonzerne seien "in China bei den batterieelektrischen Fahrzeugen nicht mehr wettbewerbsfähig", im US-Markt belaste sie die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, sagte Wulf Stolle, Partner bei Kearney und Studienautor. Umso wichtiger werde der europäische Heimatmarkt. Doch hier gerate die Branche wegen der CO2-Flottengrenzwerte der EU unter "beispiellosen regulatorischen und finanziellen Druck".
Die EU-Kommission hatte zuletzt angekündigt, die Zulassung von Ausnahmen zu prüfen, etwa für Plug-in-Hybride und Autos mit sogenannten Range Extendern. Die Entscheidung soll in den kommenden Wochen fallen.
Stolle glaubt, dass befristete Ausnahmen "den graduellen Abstieg der europäischen Autobranche nur verlängern". Er spricht von einem strukturellen Bruch: Das E-Auto sei ein in wesentlichen Bereichen anderes Produkt. Statt des über Jahrzehnte aufgebauten Vorsprungs beim Verbrennungsmotor und den etablierten Marken - traditionelle Stärken insbesondere der deutschen Hersteller - entscheide zunehmend die Batterie- und Software-Expertise darüber, wer den Markt dominiert. "Auf diesen Gebieten sind die Chinesen den Europäern voraus."
Nach den sogenannten "Flottengrenzwerten" dürfen alle in der EU zugelassenen Neuwagen eines Herstellers aktuell durchschnittlich 93,6 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Der zulässige CO2-Ausstoß wird schrittweise auf null Gramm pro Kilometer abgesenkt und der Verkauf neuer Verbrenner somit ab 2035 verhindert.
Diese Flottengrenzwerte sind Teil des "Fit-for-55"-Pakets, mit dem die EU auf einen Pfad umsteuerte, mit dem der Klimawandel auf etwas über zwei Grad Celsius begrenzt werden könnte. Der Internationale Gerichtshof hatte vor Kurzem klargestellt, dass Staaten bei einer Überschreitung der 1,5-Grad-Grenze zu Schadensersatz verklagt werden können.
Rabatt gibt es unabhängig von einer Förderung. Autohäuser schlagen das nicht auf. Damals war das so beim Autokauf, daß man vom Listenpreis einen guten Rabatt abgezogen bekam. Die Rabatte fallen unterschiedlich aus je nach Personenkreis. Privat, Geschäftskunden, Großkunden, Personen mit Behinderung, öffentlicher DIenst, Jagd und Forstverbände usw.
Marke Modell(e) mit 1.0‑Liter Motor
VW Polo, T‑Cross, Taigo
Audi A1 Sportback, A1 Allstreet, Q2
Seat Ibiza, Arona
Jemand noch short? Ich denke, dass Thema ist durch für dieses Jahr...Wir sehen noch die 110!
... bist du nicht der, der PUTS`s in der Bodenbildung kauft Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif