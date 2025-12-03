Endeavour Silver legt Preis für das Angebot von vorrangigen Wandelanleihen fest

VANCOUVER, British Columbia, 1. Dezember 2025 -- Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: EXK; TSX: EDR- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ... ) gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Preis für sein zuvor angekündigtes Angebot (das „Angebot“) von unbesicherten vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2031 (die „Anleihen“) festgelegt hat. Das Unternehmen beabsichtigt, Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 300 Millionen US$ (oder einem Gesamtnennbetrag von 350 Millionen US$, wenn die Option, die den Erstkäufern zum Kauf zusätzlicher Anleihen eingeräumt wurde und auf 50 Millionen US$ erhöht wurde, vollständig ausgeübt wird) zu begeben. Endeavour beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung seiner vorrangig besicherten Kreditfazilität bei ING Capital LLC (zusammen mit ING Bank N.V.) und Societe Generale (die „Kreditfazilität“), zur Finanzierung der Weiterentwicklung seines Projekts Pitarrilla im mexikanischen Bundesstaat Durango sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Chancen, zu verwenden.

Die Anleihen werden halbjährlich mit einem Zinssatz von 0,25 % p. a. verzinst. Die anfängliche Umwandlungsrate für die Anleihen beträgt 80,2890 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) pro 1.000 US$ Nennwert der Anleihen, was einem anfänglichen Umwandlungspreis von etwa 12,4550 US$ pro Aktie entspricht. Die anfängliche Umwandlungsrate entspricht einem Aufschlag von etwa 32,5 % gegenüber dem heutigen Schlusskurs der Aktien an der NYSE und kann unter bestimmten Umständen angepasst werden.

Das Angebot wird unter Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und die New York Stock Exchange, voraussichtlich am oder um den 4. Dezember 2025 abgeschlossen werden.

Die Anleihen und die bei ihrer Umwandlung auszugebenden Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert, nicht gemäß den Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert und nicht durch einen Prospekt in Kanada qualifiziert. Die Anleihen und die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Anleihen werden nur „qualifizierten institutionellen Käufern“ (im Sinne von Rule 144A des Securities Act) in den Vereinigten Staaten und außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß den Anforderungen der Regulation S des Securities Act angeboten. Die Anleihen dürfen in Kanada nur gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen und Territorien angeboten oder verkauft werden.