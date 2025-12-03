Aktien New York
Erholung geht weiter - Nasdaq schafft es auch ins Plus
- Anleger greifen weiter bei US-Aktien zu, Zinssenkung erwartet.
- Dow Jones und S&P 500 zeigen positive Kursentwicklung.
- Marvell und Bristol Myers Squibb stark, Netflix schwach.
NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger haben am Mittwoch weiterhin bei US-Aktien zugegriffen. Im Fokus standen Wirtschaftsdaten, die am Gesamtbild einer nächste Woche erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed nichts änderten. Die jüngste Erholungsrally ging nach einem zähen Start etwas weiter.
Der Dow Jones Industrial konnte seine Gewinne zwei Stunden vor Schluss mit 47.906 Punkten auf 0,9 Prozent ausbauen. Im Sog dessen schaffte es auch der marktbreite S&P 500 mit 0,4 Prozent ins Plus auf 6.855 Zähler.
Der zuletzt besser gelaufene Nasdaq 100 mit seinen Technologiewerten zeigte sich etwas zäher, aber auch er schaffte es nach schwachem Start mit 0,2 Prozent in die Gewinnzone. Er stand zuletzt bei 25.597 Punkten.
Die ADP-Daten zeigten, dass die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im November unerwartet gesunken ist, während sich die im ISM-Index gemessene Stimmung der Dienstleister unerwartet aufhellte. Solche Daten privater Anbieter spielen derzeit eine besondere Rolle, weil sich viele offizielle Regierungsdaten nach dem wochenlangen Regierungsstillstand noch immer verspäten. Dazu zählt auch der für die US-Notenbank Fed wichtige Arbeitsmarktberichte für Oktober.
Anleger vertrauen weiter darauf, dass in der kommenden Woche die Zinsen gesenkt werden. Laut Tobias Basse von der NordLB sollte die Bedeutung der Daten zwar nicht überschätzt werden, doch sie sprächen wohl eher für einen weiteren Zinsschritt der Fed. Er verwies dabei auch auf eine Beschäftigungskomponente im ISM-Index, deren Zuwachs "doch noch etwas ausgeprägter" hätte sein dürfen. Diese liege weiterhin "unterhalb der magischen Grenze von 50 Zählern", also unter der Expansionsschwelle.
Im Chipsektor lag der Fokus auf Marvell Technology mit einem Kurssprung um 5,7 Prozent. Das Halbleiterunternehmen mit Fokus auf Lösungen für Rechenzentren hatte Investoren am Vorabend mit Aussagen beruhigt, dass die Sparte für kundenspezifisches Chipdesign Folgeaufträge erhalte. Die Annahme lautet, dass Marvell damit weiter von Investitionen in KI-Computing profitieren kann.
Unter den sieben bedeutendsten Tech-Konzernen der USA war die Tendenz durchwachsen. Tesla als größtem Gewinner stand Microsoft gegenüber mit einem Abschlag von 1,9 Prozent. Negativ wirkte ein Bericht des Branchenportals "The Information", wonach der Konzern seine Wachstumsziele für KI-Software vorsichtiger einschätze. Dabei wurde das Minus aber bereits etwas kleiner. Der Jefferies-Analyst Brent Thill zeigte sich der Meinung, dass der Artikel am Thema vorbeischieße.
Generell gefragt waren Aktien aus dem Gesundheitssektor, wobei besonders Bristol Myers Squibb mit einem Kurssprung um 5,8 Prozent auffiel. Der Pharmakonzern berichtete zwar davon, dass eine Studie mit einem Alzheimer-Mittel noch mehr Probanden benötigt als bisher vorgesehen. Analyst Chris Schott von JPMorgan zog angesichts niedriger Erwartungen ein positives Fazit davon, dass es weiter geht.
Schwäche zeigten die 5,7 Prozent niedrigeren Netflix -Aktien. Hier rankte sich weiter die Debatte darüber, dass der Streaminganbieter gerne den Medienkonzern Warner Bros Discovery übernehmen möchte - und dafür vielleicht Kompromisse in Kauf nehmen muss, um den Zukauf kartellrechtlich stemmen zu können. Die Warner-Gruppe besitzt neben Filmstudios auch den eigenen Streamingdienst HBO.
Einen deutlichen Kursrutsch um 13,5 Prozent gab es bei Acadia Healthcare , weil der Anbieter von Behandlungseinrichtungen im Gesundheitsbereich sein diesjähriges Gewinnziel kappte. Wie die Bank of America betonte, ist dies "erneut" der Fall. Die Expertin Joanna Gajuk von der US-Bank senkte daraufhin ihr Votum auf "Underperform".
Über ein 13,6 Prozent großes Plus konnten sich dagegen die Aktionäre von American Eagle Outfitters freuen. Der Bekleidungshersteller meldete ein starkes drittes Quartal und hob seine Jahresziele an. Dies verleitete den Experten Matthew Boss von der US-Bank JPMorgan dazu, sein bisher negatives Votum aufzugeben./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,33 % und einem Kurs von 20,40 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 19:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +6,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..
Tesla zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 45,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 440,00USD was eine Bandbreite von -61,62 %/+12,59 % bedeutet.
Aktiendepot – Update November 2025
Dividendenübersicht
Auf geht´s in den letzten Monat des Jahres…
Hiermit das vorletzte Update für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für November:
Zukäufe im November
Im November gab es nach über 3 Monaten mal wieder zwei weitere Nachkäufe im Aktiendepot, somit erfolgten die Nachkäufe Nr. 13 und 14 im laufenden Jahr:
10 Aktien von Wolters Kluwer zum Preis von je 93,60 € im Gesamtumfang von 943,24 € (inkl. 7,24 € Ordergebühren).
12 Aktien von Pernod Ricard zum Preis von je 83,90 € im Gesamtumfang von 1.018,25 € (inkl. 11,45 € Ordergebühren).
_____________________________________________________________
Bisherige Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 14.430,35 € (inkl. 112,57 € Ordergebühren)
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Erläuterungen zu meinen Nachkäufen
Die weiteren Kursrücksetzer bei Wolters Kluwer und auch Pernod Ricard habe ich für vergünstigte Nachkäufe genutzt. Nach persönlicher Einschätzung finde ich diese reduzierten Einstiegs- (oder Nachkauf)-Preise doch sehr attraktiv – auch wenn natürlich auch gewisse Risiken vorhanden sind: Einerseits die „KI-Konkurrenz“ bei Wolters Kluwer und andererseits die anhaltenden Absatzschwächen bei Pernod Ricard. Hier habe ich mich allerdings auch in Bezug auf die November-Dividende positioniert, welche bereits vor Kauf in Höhe von 2,35 € für Ende November angekündigt war.
Auch alternative Nachkäufe waren vorhanden
Eine Novo Nordisk hätte ich z. B. für knapp unter 40 € gerne noch nachgekauft und auch eine Kraft Heinz zum Preis von 20,xx aufgestockt. Disney (96,xx) und McDonald´s (um die 258 €) wären auch noch Möglichkeiten gewesen. Allerdings sind die finanziellen Mittel doch begrenzt und man muss sich dann zwischen all den Möglichkeiten entscheiden. Ob meine Nachkäufe langfristig gute Entscheidungen waren, wird sich nach und nach zeigen.
Wahrscheinlich waren das für das endende Jahr 2025 nun aber die letzten Käufe in meinem Aktiendepot. Einerseits ist der Cash-Bestand momentan nicht mehr ausreichend und andererseits benötige ich noch die ein oder andere Dividendeneinnahme zur Wiederanlage und Aufstockung eines Sparbriefes noch im Dezember.
Ergänzung – Nachtrag:
Vielleicht ist dem ein oder anderen aufmerksamen Leser aufgefallen, dass es in der Zwischenzeit doch auch noch günstigere Kurse einzusammeln gab. Stimmt, mein Kaufzeitpunkt war – wie so oft – nicht der günstigste. Die vorigen zwei Abschnitte hatte ich bereits direkt nach meinem Kauf verfasst und jetzt auch unverändert stehen gelassen – um mein Gedankengut unverfälscht wiederzugeben. Pernod Ricard rutschten nur wenige Tage nach dem Kauf auf Kurse um die 77 €, Wolters Kluwer unter die 90er Marke. Auch bei Disney ging es unter die 90er Marke. Von weiteren Zukäufen habe ich vorerst aber abgesehen und halte an meinem Plan fest. Heute oder morgen wird ein neuer Sparbrief für 1 Jahr angelegt – gehört zu meinem „Mission Börsenmillionär“-Fahrplan dazu und ist so auch mit meiner Frau abgesprochen. Es wird keinesfalls alles an der Börse investiert (der Anteil ist mit aktuell knapp 80 % hoch genug). Weitere Chancen für günstige Zukäufe wird es sicherlich auch zukünftig noch geben – die Auswahl ist ja auch groß genug.
Rekordhoch im Aktiendepot
Pünktlich zum Monatsende erreichte mein Aktiendepot doch tatsächlich wieder ein neues Rekordhoch. Hier eine aktuelle Übersicht der Entwicklungen ohne weitere Kommentare meinerseits:
Weiterhin euch allen viel Erfolg und eine schöne und besinnliche Adventszeit!
Monatsbericht November 2025
Käufe:
Gulf Keystone (FOMO zu Timburg; will Öl/ Gas verstärken)
FDJ UNITED (verbilligt vom Verlustausgleich)
Novo Nordisk (Rückkauf, verbilligt)
Gerresheimer (Rückkauf und verbilligt; neben der möglichen Übernahme stehen die neuen Produktionsstätten vor der Tür)
DroneShield (Rückkauf und verbilligt; nicht für lange)
Verkäufe:
Porsche Holding (Verluste mitgenommen und in Novo Nordisk gesteckt)
Am Monatseinkommen beteiligten sich
Verizon Communications, Annaly Capital Management (2. Depot), CAPITAL STHWEST CORP, Clorox, Tonnellerie Francois F, BAT (2 mal), AGNC Investment, SEVEN & I HOLDINGS CO LTD, KINDER MORGAN, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Equinor, SMAVA GMBH FLN 25/29, Fortitude Gold,
Sowie die Reste von
American Express, AES Group, SL Green, Omega Healthcare (2 Depots), Abbott Laboratories, Anheuser Bush, Sirius Holding, Eni, Blue Nord,
Was noch geschah:
Fortitude Gold Monatszahlung im letzen Monat vergessen,
Da der Monat November so gut lief und die Verlustausgleiche und die Aktienleihe hinzukamen, habe ich sogar noch die Chance das letzte Jahreseinkommen zu erreichen.
Die Börse lehrt mich erneut Demut, wenn ich bei Aktien die Gewinn mitnehme (Alphabet) steigen sie weiter (nun +83%); nehme ich hingegen kleine Gewinne nicht mit und halte (Chlorox ;Styer) gibt es Rücksetzer(-15%) bis Absturz (-34%) nach zuvor Gewinn.
Doch sehe ich alles positiv: Fallende Kurse sind nur dazu da, um die Dividenden zu erhöhen.😇
Oder auch: Ich möchte mit mehr Aktien aus einer Baisse gehen, als ich hineingenommen habe.
Da bei mir die FOMO (außer zu Timburg) nicht so schwer wiegt, wie der Buchverlust, werde ich wohl nun verstärkt Gewinne mitnehmen und mehr handeln. (Ausnahme: hohe Dividenden)
Zum Monatsende wurden Börse, Wetter und Stimmung besser.
Doch habe die letzten Jahre mit Russlandverlusten, teuren Fehlkäufen und zu frühem Ausstieg aus einigen Silber- und Goldwerten der Performanz geschadet. Der Ausstieg war zeitlich kurzfristig gut, der Neueinstieg zu teuer.
"Alles unter 7 % ist Verlust" ist mein Motto.
Dividendenerhöhung:
3 M von 0,70 (4) $ auf 0,73 (4) $ vor 3 Quartalen
ANHEUSER-BUSCH INBEV neu 2. Dividende von 0,15 €
Blue Nord erneute Dividende diesmal NOK 34.75
Eni von 0,25 € auf 0,26 € vor 2 Quartalen
Barrick Mining von 0,15 (4) $ auf 0,175 (4) $
Simon Property Group von 2,15 $(4) auf 2,2 $ (4)
Merck Co von 0,81 (4) $ auf 0,85 $(4)
Paypal neu mit 0,14 $
Der kumulative Jahresertrag liegt bei 8,93 %
Die Bargeld Quote bei rund 1%
Die Dividende liegt nun diesen Monat deutlich über den VJ Monat.
Schokolade - eine Idee zum ersten Advent...
Noch immer dominiert Europa beim Verzehr…. Insbesondere Schweizer Schokolade ist ja weltberühmt
|Region / Country
|Estimated Per Capita Consumption (kg/year)
|Europe (average)
|~8.0 kg
|North America (USA)
|~5.5 kg
|Japan
|~2.2 kg
|Singapore / APAC (est)
|~3.0 kg *
Source ChatGPT
In Asien liegt der Verbrauch deutlich niedriger. Im Vergleich mit dem Statista Graph sehen wir aber auch, dass es Schwankungen in den Angaben gibt.
In den letzten Monaten ist der Kakaopreis deutlich gefallen.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129223614-02.png
Er hat zwar noch nicht wieder den langjährigen Durchschnitt erreicht, aber die Gewinne der Firmen dürften sich demnächst verbessern, da es vielen gelungen ist, das hohe Preisniveau an den Endverbraucher weiterzugeben – genauer gesagt an mich… Ich bin der Endkunde der Schokoladenproduktion.
Experten gehen allerdings nicht davon aus, dass die Hersteller, den Preisrückgang in naher Zukunft an die Supermärkte weitergeben werden, da sie davon ausgehen, dass die Supermärkte die Preise halten und den Gewinn einstreichen würden [1].
Da ich leider keine ‚echten‘ historischen Preise finden konnte, habe ich einen ‚averaged retail price‘ berechnet. Was wir sehen, entspricht der Erinnerung: Die Preise sind in den letzten 5 Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Rückgang des Kakaopreises ist also nicht an die Endkunden weitergegeben worden.
Betrachtet man bestimmte Produkte, so ist der Milka-Weihnachtsmann seit 2022 um ca 50% im Preis gestiegen. Der Preis einer Ritter-Sport Tafel ist seit 2022 um 67% gestiegen.
Für mich als Schokoladen Verbraucher könnte ein strategisches Investment in einen Schokoladenproduzenten somit eine Chance sein, wieder in bisschen Geld zurückzubekommen.
Für den Markt der Schokoladenprodukte wird ein langsames, aber stetiges Wachstum (approx CAGR 4%) erwartet.
Barry Callebaut
Barry Callebaut ist einer der wichtigsten Lieferanten für Chocolate-Vor-Produkte für die großen Lebensmittelkonzerne wie Nestle, Hershey und Mondelez. Analysten betrachten Barry Callebaut als unterbewertet [2].
Cloetta
Cloetta ist eine schwedische Firma, die Schokolade, Candies und Nüsse produziert – hauptsächlich in Nord-Europa.
Delfi
Manche Menschen sagen, ‚Delfi ist das Hershey aus Indonesien‘.
Im Annual Report 2024 erklärte das Management den Umsatzrückgang mit den hohen Kakao-Preisen und der Währungsschwäche gegenüber dem US-Dollar.
Hershey
Hershey ist einer größten Schokoladenhersteller der Welt. Hershey vertreibt seine Produkte unter den Marken Reese’s, Kisses, Hersheys und KitKat. Ein Kritikpunkt ist, dass Hershey in seinen Rezepturen weniger Kakao und mehr Zucker verwendet – es ist halt einfach günstiger.
JB Foods
JB Cocoa ist eine Tochter der JB Foods und wurde in 2000 gegründet und ist ein großer Produzent für Kakao-Masse, Kakao-Butter und Kakao-Pulver. JB Cocoa unterhält Produktionsstätten in Indonesien und Malaysia.
JB Cocoa hat Niederlassungen hauptsächlich in Asien, aber interessanterweise auch in Estland, Schweiz und den USA.
Lindt
Lindt produziert Tafelschokolade, Pralinen und natürlich den ikonischen Goldhasen.
Mondelez
Mondelez ist ein großer US-amerikanischer Süsswaren-Hersteller. Zu den bekanntesten Marken gehören Toblerone, Milka, Oreo, Cadbury, Daim. Es gibt auch andere Lebensmittel wie Philadelphia-Frischkäse, Miracel-Whip.
Morinaga
Die Firma Morinaga wurde 1899 als westlicher Condectionery Shop gegründet.
Morozoff
Morozoff ist eine der führenden japanischen Confiserien – ausgehend von einem Chocolate-Shop, der 1931 in Kobe gegründet worden war. Morozoff hat sich auf westliche Produkte spezialisiert.
FEUILLAGE: Source Morozoff Website
FEUILLAGE ist einer der Best-Seller im Angebot.
Denmark Cream Cheese Cake
Morozoff’s Denmark Cream Cheese Cake was first launched in 1969
Morozoff gilt als Begründer der Valentines-Day in Japan. Sie haben dort eine andere Tradition ais im Westen. Am Valentinsday – dem 14. Februar schenken Frauen den Männern Schokolade - wobei unterschieden wird, zwischen der Schokolade, die man seinem Liebsten gibt und der Schokolade, die man Freunden, Kollegen gibt (denen man verplichtet ist).
Je nachdem gibt es sehr elegante und teure Produkte - oder auch einfache Minitafeln. Ich denke, daran verdienen sie gut.
Allerdings ist das Geschäft auf Japan beschränkt und da die Bevölkerung zurückgeht, sind die Wachstumsaussichten beschränkt.
Morozoff hat einige (wenige) Filialen im Ausland eröffnet
-Cambodia
-Shanghai
-HongKong
-Taiwan
Olam Group
Olam produziert weltweit landwirtschaftliche Produkte: Kaffee, Kakao, Milch, Nüsse, Gewürze, Ölsamen, Speiseöle, Reis, Baumwolle, Hühnchen. In 2016 war Olam Peru, der zweitgrößte Exporteur für Kaffee aus Peru [4].
37 Prozent des Umsatzes kam in 2016 aus den Sparten Kaffee und Kakao
Tootsie Roll
Tootsie Roll ist eine Caramell und Schokoladen rolle, die von der gleichnamigen Firma seit 1907 produziert wird. Neben dem Originalrezept gibt es inzwischen auch zahlreiche andere Geschmacksrichtungen.
Kennzahlen
Rentabilität
Eigenkapital Rendite
Hershey sticht deutlich heraus – und das liegt primär am hohen Fremdkapitalhebel – auch Mondelez liegt mit RoE/RoA von 2.9 auf einem hohen Wert. Echte Profitabilität zeigt Lindt.
Brutto-Marge
Bei den Nettomargen ist mehr Bewegung. Vorn liegen hier interessanterweise die Firmen mit den hohen Schulden.
Valuation
P/E current
Die gute Profitabilität von Lindt kommt mit einem Preis – Lindt ist hoch bewertet. Ein P/E von über 30 ist mir zu viel für einen (Premium) Lebensmittelhersteller. Niedrig bewertet sind Delfi und Cloetta.
Performance
Auf der kurzen Zeitachse – 1 Year: Cloetta liegt immernoch vorn und Barry Callebaut hat wieder aufgeholt. JB Foods ist gerade im November angesprungen. Deutlich im Minus ist Olam (-21%)
Growth
Schauen wir uns das historische Umsatzwachstum an, so stechen JB Foods und Barry Callebaut deutlich heraus.
Cloetta möchte mit ihrem ‚Pick und Mix‘-Produkt in neue Märkte expandieren – Deutschland, UK und USA.
In Deutschland wird es interessant, ob sie dabei eine gute Marge erhalten, da Deutschland ja traditionell starke Handelskonzerne hat. Manche Hersteller beklagen sich, dass sie in Deutschland ‚Regale mieten‘ müssen.
Analyst Consensus
Betrachten wir die Forecasts, so trauen die Analysten Barry Callebaut am meisten zu.
Die höchste Dividendenrendite zeigt Cloetta – allerdings schwankt sie auch deutlich.
Summary
Barry Callebaut
Einer der größten Pluspunkte ist die starke Marke und die gute Vernetzung mit ihren Kunden. Die Marge ist leider in 2025 deutlich geschrumpft – allerdings ist da vermutlich der Effekt des Cacao Preis-Verfalls noch nicht sichtbar. Das sollte also besser werden. Der Markt antizipiert das und der Kurs ist in den letzten Monaten wieder deutlich gestiegen.
Barry Callebaut verkauft nicht an Endverbraucher, sondern an ebenfalls große Konzerne. Die Achterbahn fahrt beim Kakaopreis hat Barry Callebaut veranlasst im Juli 2025 den Ausblick zu senken [5].
Lässt man ChatGPT einmal die financial statements betrachten, sieht man, dass die Verkaufserlöse in lokalen Währungen in 2024/2025 um 49% gestiegen sind, während das Volumen um 6.8% gefallen ist. Daraus lässt sich schliessen, dasss es Barry Callebaut gelungen ist, höherer Preise an die Süsswarenhersteller (Lindt, Mondelez) weiterzugeben.
Andererseits ist es Lindt gelungen, trotz der hohen Kakaopreise die Marge zu halten, während die Marge bei Barry Callebaut in 2025 erodiert ist. Das spricht eher für eine schwache Preissetzungsmacht.
Cloetta
Bei Cloetta gefallen mir die Zahlen, gute Margen, die Verschuldung nicht zu hoch und eine ansprechende Dividendenrendite. Allerdings habe ich von dieser Firma noch nie etwas gehört und ich kenne auch keine einzige der Marken…
Ich such noch ein bisschen und nehm es mal auf die Liste
Delfi
Die Profitabilität ist eher schwach – eine Bruttomarge von 6.3%. Die Verschuldung D/E lag 2023 noch bei 155%, inzwischen ‚nur‘ noch bei 99%. Das ist mir persönlich zu viel. Das Umsatzwachstum der letzten Jahre war sehr gut. Aber das wird mich nicht umstimmen. Ich möchte zwar gern mehr Werte aus Indonesien – aber eine Schokoladenfirma ist dann vielleicht nicht die richtige Wahl.
Hershey
Hershey kommentierte, dass die Steigerungen beim Kakaopreis nur geringe Auswirkungen auf die Verkaufszahlen hatten. Ein Indiz für eine starke Preissetzungsmacht. Das ist erstmal gut. Auch die starken Margen unterstützen das. Aber auch hier stört mich die hohe Verschuldung von D/E = 115%.
JB Foods
Der größte Pluspunkt ist sicherlich das starke Umsatzwachstum der letzten Jahre – allerdings ist die Nettomarge mit 1.4% sehr gering. Der Kakaopreis zeigt starke Schwankungen und kann die Firme bei einer so geringen Marge schnell in Schwierigkeiten bringen.
Dazu kommt, dass eine kleine Firma im Vergleich zu den Schwergewichten der Branche wie Barry Callebaut und Olam weniger gut Preise verhandeln kann.
JB Foods bietet Chancen, ist aber ein eher spekulatives Investment und die Idee war ja eigentlich Risiko zu reduzieren. Also werde ich hier nicht einsteigen.
Lindt
Hat die stärkste Marke und eine beeindruckende Stock-Performance. Das aktuelle P/E liegt bei 42 – das ist mir einfach zu teuer. Letztlich ist Schokolade auch nur ein Lebensmittel und das Wachstum rechtfertigt nicht ein so hohes KGV.
Morinaga
Morinaga ist im Bereich der Tafelschokokaden eine beliebte Marke, aber nicht so stark im margenstarken Premiumsegment, welches eher von Godiva und Morozoff dominiert wird.
Für Morinaga sprciht die günstige Bewertung
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129225737-20.jpg
Source Simply Wall Street
Simply Wall Street betrachtet Morinaga als unterbewertet auf Basis von P/E und DCF [3].
Morozoff
Ein Pluspunkt ist die Ausrichtung als Premium-Hersteller. Wenn das zukünftige Marktwachstum über Premiumangebote verläuft, dann ist Morozoff dafür gut positioniert. In diesem Feld ist Morozoff ganz klar die low-risk Option.
Olam Group
Ein Problem ist die sehr hohe Verschuldung. Trotz der guten Wachstumszahlen, ist die Verschuldung für mich ein Ausschlußkriterium.
Summary
Um das Risiko zu reduzieren, muss man auf Renditeerwartung verzichten. Die low-Risiko Option wäre Morozoff eventuell Morinaga
