    Unitedhealth Group Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 03.12.2025

    Am 03.12.2025 ist die Unitedhealth Group Aktie, bisher, um +4,14 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Unitedhealth Group Aktie.

    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    UnitedHealth Group ist ein global führendes Gesundheitsunternehmen, das umfassende Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen bietet. Es steht im Wettbewerb mit Unternehmen wie Anthem und Cigna und zeichnet sich durch integrierte Lösungen und technologische Innovationen aus.

    Unitedhealth Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Unitedhealth Group Aktie. Mit einer Performance von +4,14 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Unitedhealth Group Aktie. Nach einem Plus von +0,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 290,65, mit einem Plus von +4,14 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Unitedhealth Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,23 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Unitedhealth Group Aktie damit um -1,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,92 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Unitedhealth Group einen Rückgang von -42,91 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,89 % geändert.

    Unitedhealth Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,27 %
    1 Monat -5,92 %
    3 Monate +5,23 %
    1 Jahr -51,70 %

    Informationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Es gibt 906 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 263,28 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 03.12. - Dow Jones stark +0,80 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    DAX schwächelt, US-Börsen ziehen davon: Tech- und Nebenwerte im Fokus


    Zwischen Gewinnchancen und Kursrutsch: Während US-Indizes zulegen, zeigt sich der deutsche Markt gespalten – mit starken Tech- und Nebenwerten, aber schwächelnden Standardtiteln.

    Börsenstart USA - 03.12. - US Tech 100 schwach -0,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Unitedhealth Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Unitedhealth Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unitedhealth Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Unitedhealth Group

    +4,51 %
    -1,27 %
    -5,92 %
    +5,23 %
    -51,70 %
    -44,98 %
    -3,16 %
    +166,69 %
    +1.965,13 %
    ISIN:US91324P1021WKN:869561



