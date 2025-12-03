Cambium übernimmt den weltweit tätigen Hersteller von Verbundwerkstoffen SHD Group, um seine Materialinnovations- und Produktionsplattform voranzutreiben

Durch die Übernahme entsteht ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe, das KI-gestützte Materialinnovationen mit skalierbarer, qualifizierter Fertigung kombiniert, um die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie, Hochleistungsautomobilindustrie, den Motorsport, die Schifffahrt und andere fortschrittliche Industriemärkte zu bedienen.

EL SEGUNDO, Kalifornien, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cambium, ein Pionier im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe für Hochleistungsbranchen, gab die Übernahme der SHD Group mit Sitz in Sleaford (Großbritannien) bekannt, einem globalen Hersteller von fortschrittlichen Verbundwerkstoffen mit Produktionsstätten in den USA, Großbritannien und der EU sowie einem langjährigen Kundenstamm in den Hochleistungsmärkten Luft- und Raumfahrt und Industrie.

SHD betreibt vier Standorte :einen in Großbritannien, zwei in den USA (North Carolina und Oklahoma) und einen in der EU (Slowenien). Zusammen mit dem Standort von Cambium in Kalifornien wird das fusionierte Unternehmen über eine globale Innovations- und Produktionspräsenz verfügen, die es ihm ermöglicht, Kunden überall dort zu bedienen, wo sie tätig sind.

Der Hauptsitz des fusionierten Unternehmens wird in El Segundo, Kalifornien, sein, wobei SHD als „SHD, ein Unternehmen von Cambium" weitergeführt wird und seine Führung, seine Geschäftstätigkeit und seine Kundenbeziehungen unverändert bleiben. Brett Schneider, Vorstandsmitglied von Cambium, wird Präsident von SHD und Cambium Composites. Die Gründer von SHD, Steve und Helen Doughty, bleiben weiterhin als Director of Innovation bzw. Director of Integration tätig, um die Kontinuität mit dem SHD-Team und seinen Kunden und Lieferanten in dieser nächsten Wachstumsphase sicherzustellen.

Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Strategische Gründe

Gemeinsam schaffen Cambium und SHD eine Plattform, die in der Lage ist, neue Materiallösungen schneller zu liefern – vom KI-gesteuerten Moleküldesign bis zur Serienfertigung in den USA, Großbritannien und der EU. Die Partnerschaft stärkt globale Lieferketten und erweitert gleichzeitig das Angebot an Hochleistungslösungen für die Luft- und Raumfahrt, den Motorsport, die Automobilindustrie, den Energiesektor und industrielle Märkte. Zu den wichtigsten Faktoren für die Übernahme zählen: