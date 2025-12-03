Wingderm gibt die MDR-Zertifizierung für das nicht-ablative fraktionierte Lasersystem Renuva 1550nm bekannt

Renuva ist von der MDR für zur Behandlung von Aknenarben und Striae für die Fitzpatrick-Hauttypen I bis VI zertifiziert. Vor dieser Zulassung verfügte Renuva bereits über eine MDD-Zertifizierung in der EU. Die Umstellung von MDD auf MDR spiegelt die Einhaltung der neuesten regulatorischen Standards für Medizinprodukte wider. Die MDR-Zertifizierung von Renuva bietet den Partnern eine klare Grundlage für die Einhaltung der Vorschriften.

BEIJING, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Wingderm gibt bekannt, dass sein nicht-ablatives fraktioniertes Lasersystem Renuva 1550nm die MDR-Zertifizierung in der Europäischen Union erhalten hat, was einen wichtigen regulatorischen Meilenstein für das Gerät auf dem EU-Markt darstellt.

Renuva nutzt die Technologie der fraktionierten Photothermolyse, die kontrollierte Energie in Mikrobereiche der Haut einbringt und dabei das umliegende Gewebe schont. Dieser Ansatz zielt darauf ab, das Erscheinungsbild der Haut zu verbessern und ein angenehmes und möglichst wenig störendes Schönheitserlebnis zu ermöglichen. Renuva wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und soll es den Kunden ermöglichen, ihre täglichen Aktivitäten mit minimaler Unterbrechung wieder aufzunehmen. Darüber hinaus können die Renuva-Verfahren nach professioneller Anleitung für eine sichere Anwendung bei verschiedenen Hauttypen angepasst werden.

Fachleute haben viele Beobachtungen von Renuva-Verfahren mitgeteilt. „Renuva kann mit anderen ästhetischen Verfahren kombiniert oder im Rahmen eines Behandlungsprogramms eigenständig eingesetzt werden. In der Regel nehmen die Patienten ihre normalen Aktivitäten bald nach jeder Sitzung wieder auf, wobei die Erfahrung als gut verträglich beschrieben wird", so Dr. Martyn King, stellvertretender Vorsitzender des Joint Council of Cosmetic Practitioners und Mitglied des British College of Aesthetic Medicine. „Die Renuva-Behandlung wird häufig von männlichen Kunden gewählt, da die Erfahrung im Allgemeinen als angenehm beschrieben wird und das tägliche Leben nur wenig beeinträchtigt wird."

Die MDR-Zertifizierung von Renuva stärkt die Marktposition des Unternehmens und bietet Kliniken eine regulierte, technologiebasierte Option für professionelle ästhetische Programme, die es Schönheitsfachleuten ermöglicht, innovative, sichere und individuell anpassbare Hautverbesserungen anzubieten.

Über Wingderm

Wingderm bietet seit seiner Gründung im Jahr 2016 mit dem Ziel "Ästhetik & Technologie, einfach zu erreichen" führende und zuverlässige intelligente photoelektrische medizinische Ästhetikgeräte an, die in mehr als 80 Länder exportiert wurden, mit mehr als 25.000 installierten Geräten, anerkannt für Sicherheit und Wirksamkeit von Experten und Schönheitssuchenden .

