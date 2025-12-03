BARCLAYS stuft Siemens Energy auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 115EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 21:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vladimir Sergievskiy

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

