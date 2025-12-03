BARCLAYS stuft Siemens Energy auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 115EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 21:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Vladimir Sergievskiy
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Vladimir Sergievskiy
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte