BARCLAYS stuft Airbus auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus nach der Senkung des Auslieferungsziels für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Das sei keine Tragödie, schrieb Milene Kerner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig blieben zwar Risiken. Die starke Nachfrage nach Flugzeugen und die bestätigten Finanzziele legten aber nahe, dass es nur ein kurzfristiger Rückschlag sei./rob/mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 198,6EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 21:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

