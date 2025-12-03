BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Dass die US-Regierung laut einem Bericht eine Exekutivorder zur Unterstützung der Roboterbranche plane, sei wichtig für Tesla, schrieb Dan Levy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,63 % und einem Kurs von 382,6EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 21:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Dan Levy
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
