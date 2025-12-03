BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Dass die US-Regierung laut einem Bericht eine Exekutivorder zur Unterstützung der Roboterbranche plane, sei wichtig für Tesla, schrieb Dan Levy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,63 % und einem Kurs von 382,6EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 21:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dan Levy

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 350,00 $ , was einem Rückgang von -23,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer