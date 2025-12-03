Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ON Semiconductor
Tagesperformance: +9,91 %
Platz 1
Performance 1M: +2,37 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +8,86 %
Platz 2
Performance 1M: -7,48 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +7,22 %
Platz 3
Performance 1M: +1,43 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +5,85 %
Platz 4
Performance 1M: +0,45 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +5,67 %
Platz 5
Performance 1M: +2,19 %
Netflix
Tagesperformance: -5,08 %
Platz 6
Performance 1M: -4,63 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 7
Performance 1M: -7,26 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 8
Performance 1M: +5,97 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 9
Performance 1M: +11,04 %
Palantir
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 10
Performance 1M: -15,28 %
Tesla
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 11
Performance 1M: -7,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie stieg um fast 3% aufgrund positiver Nachrichten zur Robotikförderung. Dennoch gibt es Bedenken zur Überbewertung und stark rückläufige Zulassungszahlen in Deutschland (-20,2% YoY). Zudem wird über mögliche Aktienverkäufe von Elon Musk spekuliert, die den Kurs belasten könnten. Insgesamt bleibt die Stimmung ambivalent.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 12
Performance 1M: +5,50 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 13
Performance 1M: +5,95 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 14
Performance 1M: -30,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das Anleger-Sentiment zu Microstrategy (MSTR) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige sehen MSTR als Hebel auf Bitcoin und erwarten eine Outperformance in einem Bullenmarkt, während andere die hohen Energiekosten des Bitcoin-Minings und die Effizienz des traditionellen Bankensystems kritisieren. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt die Unsicherheit unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Qualcomm
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 15
Performance 1M: -6,18 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 16
Performance 1M: -20,62 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 17
Performance 1M: +7,84 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 18
Performance 1M: -2,01 %
PayPal
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 19
Performance 1M: -9,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 3% nachgegeben, während das KGV als zu niedrig angesehen wird. Anleger äußern Bedenken über die schwache Q4-Prognose und die Verlangsamung des Wachstums. Viele erwarten, dass signifikante Fortschritte erst 2026 sichtbar werden, was zu einer abwartenden Haltung führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 20
Performance 1M: +5,77 %
Monster Beverage
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 21
Performance 1M: +11,05 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 22
Performance 1M: -4,51 %
Shopify
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 23
Performance 1M: -9,97 %
Biogen
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 24
Performance 1M: +15,60 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 25
Performance 1M: -13,89 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 26
Performance 1M: +4,47 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 27
Performance 1M: -6,49 %
Paccar
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 28
Performance 1M: +6,63 %
