Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 03.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -11,27 %
Tagesperformance: -11,27 %
Platz 1
Performance 1M: -8,31 %
Performance 1M: -8,31 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +10,22 %
Tagesperformance: +10,22 %
Platz 2
Performance 1M: +2,37 %
Performance 1M: +2,37 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +9,00 %
Tagesperformance: +9,00 %
Platz 3
Performance 1M: -7,48 %
Performance 1M: -7,48 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +7,22 %
Tagesperformance: +7,22 %
Platz 4
Performance 1M: +1,43 %
Performance 1M: +1,43 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +5,87 %
Tagesperformance: +5,87 %
Platz 5
Performance 1M: +0,45 %
Performance 1M: +0,45 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +5,77 %
Tagesperformance: +5,77 %
Platz 6
Performance 1M: -14,92 %
Performance 1M: -14,92 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +5,67 %
Tagesperformance: +5,67 %
Platz 7
Performance 1M: +2,19 %
Performance 1M: +2,19 %
APA Corporation
Tagesperformance: +5,58 %
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 8
Performance 1M: +10,86 %
Performance 1M: +10,86 %
Fiserv
Tagesperformance: +5,55 %
Tagesperformance: +5,55 %
Platz 9
Performance 1M: -4,13 %
Performance 1M: -4,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fiserv
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Fiserv im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Insiderkäufe und massive institutionelle Investitionen deuten auf eine starke Unterbewertung hin. Analysten sehen fast 100% Aufwärtspotenzial, während die Aktie sich in den letzten 14 Tagen positiv entwickelt hat. Die Führungskräfte investieren signifikant, was Vertrauen in eine mögliche Kursrallye signalisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Fiserv eingestellt.
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +5,51 %
Tagesperformance: +5,51 %
Platz 10
Performance 1M: -8,80 %
Performance 1M: -8,80 %
Humana
Tagesperformance: +5,40 %
Tagesperformance: +5,40 %
Platz 11
Performance 1M: -14,07 %
Performance 1M: -14,07 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +5,30 %
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 12
Performance 1M: -3,22 %
Performance 1M: -3,22 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: +5,18 %
Tagesperformance: +5,18 %
Platz 13
Performance 1M: -14,25 %
Performance 1M: -14,25 %
Netflix
Tagesperformance: -5,14 %
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 14
Performance 1M: -4,63 %
Performance 1M: -4,63 %
Healthpeak Pptys
Tagesperformance: -5,11 %
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 15
Performance 1M: -0,96 %
Performance 1M: -0,96 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,95 %
Tagesperformance: -4,95 %
Platz 16
Performance 1M: +3,60 %
Performance 1M: +3,60 %
Bristol-Myers Squibb
Tagesperformance: +4,90 %
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 17
Performance 1M: +7,47 %
Performance 1M: +7,47 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +4,86 %
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 18
Performance 1M: -7,26 %
Performance 1M: -7,26 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +4,84 %
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 19
Performance 1M: +9,97 %
Performance 1M: +9,97 %
Cencora
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 20
Performance 1M: +2,95 %
Performance 1M: +2,95 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +4,68 %
Tagesperformance: +4,68 %
Platz 21
Performance 1M: +5,97 %
Performance 1M: +5,97 %
Coinbase
Tagesperformance: +4,67 %
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 22
Performance 1M: -21,69 %
Performance 1M: -21,69 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -4,44 %
Tagesperformance: -4,44 %
Platz 23
Performance 1M: +11,04 %
Performance 1M: +11,04 %
Uber Technologies
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 24
Performance 1M: -8,85 %
Performance 1M: -8,85 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +4,31 %
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 25
Performance 1M: +4,91 %
Performance 1M: +4,91 %
EQT
Tagesperformance: +4,31 %
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 26
Performance 1M: +8,50 %
Performance 1M: +8,50 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 27
Performance 1M: +9,04 %
Performance 1M: +9,04 %
CVS Health
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 28
Performance 1M: -1,97 %
Performance 1M: -1,97 %
WR Berkley
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 29
Performance 1M: +1,08 %
Performance 1M: +1,08 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -3,35 %
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 30
Performance 1M: +2,03 %
Performance 1M: +2,03 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,32 %
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 31
Performance 1M: +5,50 %
Performance 1M: +5,50 %
Omnicom Group
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 32
Performance 1M: -4,07 %
Performance 1M: -4,07 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -2,94 %
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 33
Performance 1M: -20,62 %
Performance 1M: -20,62 %
McKesson
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 34
Performance 1M: +0,99 %
Performance 1M: +0,99 %
Zoetis Registered (A)
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 35
Performance 1M: -14,11 %
Performance 1M: -14,11 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 36
Performance 1M: +7,47 %
Performance 1M: +7,47 %
Western Digital
Tagesperformance: -2,76 %
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 37
Performance 1M: +5,27 %
Performance 1M: +5,27 %
First Solar
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 38
Performance 1M: -2,95 %
Performance 1M: -2,95 %
PayPal
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 39
Performance 1M: -9,19 %
Performance 1M: -9,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 3% nachgegeben, während das KGV als zu niedrig angesehen wird. Anleger äußern Bedenken über die schwache Q4-Prognose und die Verlangsamung des Wachstums. Viele erwarten, dass signifikante Fortschritte erst 2026 sichtbar werden, was zu einer abwartenden Haltung führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Cardinal Health
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 40
Performance 1M: +6,06 %
Performance 1M: +6,06 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte