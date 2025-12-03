JEFFERIES stuft Biontech auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Die 12-Monats-Überlebensrate von Patienten mit einem bestimmten nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom, die mit Gotistobart von Biontech behandelt wurden, erscheine besser als mit aktueller Standardtherapie, schrieb Akash Tewari am Mittwoch mit Blick auf veröffentlichte Studiendaten./rob/mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 82,90EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 21:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 151

Kursziel alt: 151

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 151,00 $ , was eine Steigerung von +55,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer