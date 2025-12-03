AKTIE IM FOKUS
Tesla angetrieben von Robotik-Euphorie
- Tesla-Aktien steigen durch Spekulation über Trump-Plan.
- Exekutivanordnung für Robotik könnte Unterstützung bringen.
- Analysten sehen Robotik als wichtigen Wettbewerbsfaktor.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Erholung der Tesla -Aktien hat am Mittwoch weiteren Schub bekommen von der Spekulation über US-Regierungspläne. Zum Thema wurde ein Bericht des Magazins Politico, wonach US-Präsident Donald Trump im kommenden Jahr eine Exekutivanordnung für Robotik-Lösungen erwägt. Tesla-Aktien zogen daraufhin um mehr als vier Prozent an. Seit ihrem November-Tief haben sie sich nun schon um 17 Prozent erholt. Sie waren mit dem Kursanstieg am Mittwoch auch der mit Abstand beste Wert unter den "Magnificent 7", also den sieben bekanntesten Technologieriesen.
Analyst Dan Levy von Barclays griff das Robotik-Thema auf und zog positive Schlüsse für den Elektroautobauer, der sich auch im Bereich humanoider Roboter ein Standbein erarbeitet.
Robotik sei ein zunehmend wichtiger Wettbewerbsfaktor mit China, betonte der Experte. Unternehmen bräuchten Fördermittel, um der Konkurrenz aus Fernost zu begegnen. Er glaubt, dass ein verstärktes staatliches Engagement im Bereich der Robotik die Euphorie um Tesla und damit die positive Entwicklung des Unternehmens wieder anheizen wird./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 382,9 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 21:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +6,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..
Tesla zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 45,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 440,00USD was eine Bandbreite von -61,62 %/+12,59 % bedeutet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Nicht nur beim TÜV report liegt die Marsimperator Nischenautofabrik auf dem letzten Platz, sondern auch beim neuesten Consumer report:
Der Zug bei den humanoiden Robotern ist abgefahren. Da liegt China uneinholbar vorne und sollte es mal Konkurrenz geben, dreht man der den Neodym-Hahn zu.