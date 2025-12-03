    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Tesla angetrieben von Robotik-Euphorie

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla-Aktien steigen durch Spekulation über Trump-Plan.
    • Exekutivanordnung für Robotik könnte Unterstützung bringen.
    • Analysten sehen Robotik als wichtigen Wettbewerbsfaktor.
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Erholung der Tesla -Aktien hat am Mittwoch weiteren Schub bekommen von der Spekulation über US-Regierungspläne. Zum Thema wurde ein Bericht des Magazins Politico, wonach US-Präsident Donald Trump im kommenden Jahr eine Exekutivanordnung für Robotik-Lösungen erwägt. Tesla-Aktien zogen daraufhin um mehr als vier Prozent an. Seit ihrem November-Tief haben sie sich nun schon um 17 Prozent erholt. Sie waren mit dem Kursanstieg am Mittwoch auch der mit Abstand beste Wert unter den "Magnificent 7", also den sieben bekanntesten Technologieriesen.

    Analyst Dan Levy von Barclays griff das Robotik-Thema auf und zog positive Schlüsse für den Elektroautobauer, der sich auch im Bereich humanoider Roboter ein Standbein erarbeitet.

    Robotik sei ein zunehmend wichtiger Wettbewerbsfaktor mit China, betonte der Experte. Unternehmen bräuchten Fördermittel, um der Konkurrenz aus Fernost zu begegnen. Er glaubt, dass ein verstärktes staatliches Engagement im Bereich der Robotik die Euphorie um Tesla und damit die positive Entwicklung des Unternehmens wieder anheizen wird./tih/mis

    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die hohe Bewertung von Tesla, die als übertrieben kritisiert wird. Es wird hinterfragt, ob die Kursgewinne durch Subventionen und Hype gerechtfertigt sind oder nur auf Elon Musk und Markttrends basieren. Zudem werden fundamentale Aspekte wie Gewinne, technologische Fortschritte und Konkurrenzsituation bei Tesla und anderen Tech-Unternehmen wie Nvidia erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
