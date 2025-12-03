    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe FUTR Corporation AktievorwärtsNachrichten zu The FUTR Corporation
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nationale US-Plattform für Autokredite unterzeichnet Vertrag zum Kauf von FUTR-Daten

    -          FUTR unterzeichnet seinen ersten Vertrag mit einer Marke zum Kauf von Daten (Verbraucher-Leads).

    -          Eine führende nationale US-Plattform für Autokredite (60 Kreditgeber und 3.000 Händler) wird die umfassenden Daten von FUTR nutzen, um hochgradig personalisierte Refinanzierungsangebote zu erstellen.

    -          FUTR startet das Programm mit 43.000 bestehenden FUTR Payments-Kunden und 250.000 historischen Kunden mit einer Autofinanzierung.

    -          FUTR wird voraussichtlich einen Umsatzerlös von 50 bis 350 US $ pro erfolgreiche Refinanzierung erzielen.

     

    Toronto, Ontario, 18. September 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSX.V:FTRC / OTCQB:FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057), eine KI-Agenten-App für Verbraucher, freut sich, ihren ersten Markenvertrag für Daten bekannt zu geben. Der Vertrag wurde mit einer nationalen US-amerikanischen Plattform für Autokredite abgeschlossen, die Zugang zu über 60 Kreditgebern und 3.000 unabhängigen Autohändlern hat.

     

    Highlights der Vereinbarung:

     

    -          Diese Autokreditplattform wird die umfassenden Daten von FUTR nutzen, um FUTR-Kunden, die dem zugestimmt haben, hochgradig personalisierte Refinanzierungsangebote zu unterbreiten.

    -          Die Marke wird die umfassenden Daten von FUTR nutzen, um das Eigenkapital im Vermögenswert, die historischen Zinssätze und Zahlungsmethoden sowie die aktuellen Marktzinsen zu ermitteln, um proaktiv Refinanzierungsangebote zu machen, die den Verbrauchern Geld sparen können.

    -          Die Angebote werden zunächst für die Refinanzierung von Automobilen gelten und später auf Sportboote, Motorräder und andere bewegliche Vermögenswerte ausgeweitet werden.

    -          Kunden, die Angebote annehmen, nutzen automatisch die FUTR-Zahlungssysteme, um die neuen Kreditraten zu optimieren und zu automatisieren, was zu einer End-to-End-Lösung führt, die Zeit und Geld spart.

     

    FUTR sieht den Ausbau dieser Beziehung in drei Phasen vor:

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nationale US-Plattform für Autokredite unterzeichnet Vertrag zum Kauf von FUTR-Daten -          FUTR unterzeichnet seinen ersten Vertrag mit einer Marke zum Kauf von Daten (Verbraucher-Leads).-          Eine führende nationale US-Plattform für Autokredite (60 Kreditgeber und 3.000 Händler) wird die umfassenden Daten von FUTR nutzen, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     