Nationale US-Plattform für Autokredite unterzeichnet Vertrag zum Kauf von FUTR-Daten

- Eine führende nationale US-Plattform für Autokredite (60 Kreditgeber und 3.000 Händler) wird die umfassenden Daten von FUTR nutzen, um hochgradig personalisierte Refinanzierungsangebote zu erstellen.

- FUTR unterzeichnet seinen ersten Vertrag mit einer Marke zum Kauf von Daten (Verbraucher-Leads).

- FUTR startet das Programm mit 43.000 bestehenden FUTR Payments-Kunden und 250.000 historischen Kunden mit einer Autofinanzierung.

- FUTR wird voraussichtlich einen Umsatzerlös von 50 bis 350 US $ pro erfolgreiche Refinanzierung erzielen.

Toronto, Ontario, 18. September 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSX.V:FTRC / OTCQB:FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057), eine KI-Agenten-App für Verbraucher, freut sich, ihren ersten Markenvertrag für Daten bekannt zu geben. Der Vertrag wurde mit einer nationalen US-amerikanischen Plattform für Autokredite abgeschlossen, die Zugang zu über 60 Kreditgebern und 3.000 unabhängigen Autohändlern hat.

Highlights der Vereinbarung:

- Diese Autokreditplattform wird die umfassenden Daten von FUTR nutzen, um FUTR-Kunden, die dem zugestimmt haben, hochgradig personalisierte Refinanzierungsangebote zu unterbreiten.

- Die Marke wird die umfassenden Daten von FUTR nutzen, um das Eigenkapital im Vermögenswert, die historischen Zinssätze und Zahlungsmethoden sowie die aktuellen Marktzinsen zu ermitteln, um proaktiv Refinanzierungsangebote zu machen, die den Verbrauchern Geld sparen können.

- Die Angebote werden zunächst für die Refinanzierung von Automobilen gelten und später auf Sportboote, Motorräder und andere bewegliche Vermögenswerte ausgeweitet werden.

- Kunden, die Angebote annehmen, nutzen automatisch die FUTR-Zahlungssysteme, um die neuen Kreditraten zu optimieren und zu automatisieren, was zu einer End-to-End-Lösung führt, die Zeit und Geld spart.

FUTR sieht den Ausbau dieser Beziehung in drei Phasen vor: