    Steinmeier

    Partnerschaft mit London auf neue Grundlage stellen

    • Steinmeier fordert engere Partnerschaft nach Brexit.
    • Deutschland und Großbritannien stärken gemeinsame Infrastruktur.
    • Junge Menschen sollen einfacher zueinander finden.

    WINDSOR (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Deutschland und Großbritannien dazu aufgerufen, nach dem Auseinanderleben durch Londons EU-Austritt wieder enger zusammenzurücken. "Wir wollen unsere Partnerschaft auf eine neue Grundlage stellen. Wir wollen, wenn man so will, die Infrastruktur unserer Beziehungen stärken", sagte Steinmeier in seiner Tischrede beim Staatsbankett in Schloss Windsor.

    Der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender halten sich für einen dreitägigen Staatsbesuch im Vereinigten Königreich auf. Sie wurden auf Schloss Windsor von König Charles III. und Königin Camilla mit militärischen Ehren begrüßt. Charles und Camilla hatten auch zum Staatsbankett am Abend geladen.

    "Der Brexit war ein tiefer Einschnitt", sagte Steinmeier mit Blick auf den EU-Austritt Großbritanniens vor knapp sechs Jahren laut vorab veröffentlichtem Redetext. "Aber wir haben nicht zugelassen, dass diese Entscheidung unsere Freundschaft beschädigt."

    Deutschland und Großbritannien setzten sich gemeinsam für Sicherheit und Kooperation ein, bei der Unterstützung der Ukraine, in der Energiepolitik und beim Klimaschutz. "Und wir arbeiten zusammen daran, die menschlichen Brücken wieder zu stärken, die der Brexit geschwächt hat." Junge Menschen sollten wieder einfacher zueinanderfinden können, sagte Steinmeier. Sie sollten studieren, lernen, arbeiten können - diesseits und jenseits des Ärmelkanals./sk/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
