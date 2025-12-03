Partnerschaft mit London auf neue Grundlage stellen

WINDSOR (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Deutschland und Großbritannien dazu aufgerufen, nach dem Auseinanderleben durch Londons EU-Austritt wieder enger zusammenzurücken. "Wir wollen unsere Partnerschaft auf eine neue Grundlage stellen. Wir wollen, wenn man so will, die Infrastruktur unserer Beziehungen stärken", sagte Steinmeier in seiner Tischrede beim Staatsbankett in Schloss Windsor.

Der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender halten sich für einen dreitägigen Staatsbesuch im Vereinigten Königreich auf. Sie wurden auf Schloss Windsor von König Charles III. und Königin Camilla mit militärischen Ehren begrüßt. Charles und Camilla hatten auch zum Staatsbankett am Abend geladen.