BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air
Liquide nach einem Treffen mit Finanzchef Jerome Pelletan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199
Euro belassen. Der Gase-Konzern habe vielfältige Wachstumstreiber, schrieb James Hooper in einer am
Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel, die Gewinnmarge zu verbessern, sei unabhängig vom
Konjunkturumfeld bestätigt worden. Zudem sei für 2026 ein Kapitalmarkttag geplant, der seiner
Einschätzung nach zum Kurstreiber werden könnte./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,
Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 164,1EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 21:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 199
Kursziel alt: 199
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 199
Kursziel alt: 199
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
