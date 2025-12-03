BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AirLiquide nach einem Treffen mit Finanzchef Jerome Pelletan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199Euro belassen. Der Gase-Konzern habe vielfältige Wachstumstreiber, schrieb James Hooper in einer amMittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel, die Gewinnmarge zu verbessern, sei unabhängig vomKonjunkturumfeld bestätigt worden. Zudem sei für 2026 ein Kapitalmarkttag geplant, der seinerEinschätzung nach zum Kurstreiber werden könnte./rob/mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 164,1EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 21:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 199

Kursziel alt: 199

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



