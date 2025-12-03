Microsoft Aktie fällt um -2,93 % - 03.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die Microsoft Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,93 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,58 %, geht es heute bei der Microsoft Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Microsoft ist ein globaler Technologieriese, der Software, Cloud-Dienste und Hardware anbietet. Es ist führend in den Bereichen Betriebssysteme und Cloud-Computing. Hauptkonkurrenten sind Apple, Google und Amazon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration von Software und Cloud-Diensten.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Microsoft Aktionäre einen Verlust von -2,66 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um +1,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,49 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microsoft +1,76 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,82 % geändert.

Microsoft Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,53 % 1 Monat -6,49 % 3 Monate -2,66 % 1 Jahr +2,31 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,06 Bil.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 03.12.2025 im US Tech 100.

Anleger haben am Mittwoch weiterhin bei US-Aktien zugegriffen. Im Fokus standen Wirtschaftsdaten, die am Gesamtbild einer nächste Woche erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed nichts änderten. Die jüngste Erholungsrally ging nach einem …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Microsoft Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.