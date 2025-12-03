    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    Erholung geht weiter - Zinshoffnung bleibt

    • Anleger greifen bei US-Aktien weiter zu.
    • Wirtschaftsdaten ändern nichts an Zinssenkungserwartung.
    • Dow Jones erreicht höchsten Stand seit Mitte November.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger haben am Mittwoch bei US-Aktien weiter zugegriffen. Im Fokus standen Wirtschaftsdaten, die am Gesamtbild einer nächste Woche erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed nichts änderten. Nach einem zunächst noch zähen Start ging die jüngste Erholungsrally noch etwas weiter.

    Mit 47.882,90 Punkten konnte der Dow Jones Industrial ein Plus von 0,86 Prozent über die Ziellinie bringen. Seine Rückkehr bis nahe an die 48.000-Punkte-Marke bescherte dem Leitindex der Wall Street seinen höchsten Stand seit Mitte November.

    Andere Indizes konnten zwar nicht ganz Schritt halten, erreichten aber auch ihre höchsten Stände seit etwa drei Wochen: Beim marktbreiten S&P 500 reichte es am Ende für ein Plus von 0,30 Prozent auf 6.849,72 Zähler. Der zuletzt besser gelaufene Nasdaq 100 schaffte es mit 0,20 Prozent in die Gewinnzone. Er schloss mit 25.606,55 Punkten.

    Daten des Dienstleisters ADP zeigten, dass die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im November unerwartet gesunken ist, während sich die im ISM-Index gemessene Stimmung der Dienstleister unerwartet aufhellte. Solche Daten privater Anbieter spielen derzeit eine besondere Rolle, weil sich viele offizielle Regierungsdaten nach dem wochenlangen Regierungsstillstand noch immer verspäten. Immer noch fehlt der für die US-Notenbank Fed wichtige Arbeitsmarktbericht für Oktober.

    Laut Tobias Basse von der NordLB sollte die Bedeutung der frischen Daten zwar nicht überschätzt werden, doch sie sprächen wohl eher für einen weiteren Zinsschritt der Fed. Er verwies dabei auch auf eine Beschäftigungskomponente im ISM-Index, deren Zuwachs "doch noch etwas ausgeprägter" hätte sein dürfen. Diese liege weiterhin "unterhalb der magischen Grenze von 50 Zählern", also unter der Expansionsschwelle.

    Unter den sieben bedeutendsten Tech-Konzernen der USA war die Tendenz durchwachsen. Als größter Gewinner unter diesen setzte Tesla seine Erholung mit einem Anstieg um etwa vier Prozent fort. Antrieb verlieh ein Bericht, wonach US-Präsident Donald Trump im kommenden Jahr eine Exekutivanordnung für Robotik-Lösungen erwägt. Analyst Dan Levy von Barclays zog positive Schlüsse für den Elektroautobauer, der sich auch im Bereich humanoider Roboter ein Standbein erarbeitet.

    Tesla stand Microsoft gegenüber mit einem Abschlag von 2,5 Prozent. Negativ wirkte ein Bericht über vorsichtigere Wachstumsziele im KI-Geschäft. Das News-Portal "The Information" hatte berichtet, dass der Softwarekonzern die Erwartungen hinsichtlich der Ausgaben von Geschäftskunden auf dem Marktplatz für KI-Modelle und KI-Agenten der Cloud-Sparte gesenkt hat.

    Im Chipsektor lag der Fokus auf Marvell Technology mit einem Kurssprung um etwa acht Prozent. Das Halbleiterunternehmen hatte Investoren am Vorabend mit Aussagen beruhigt, dass die Sparte für kundenspezifisches Chipdesign Folgeaufträge erhalte. Die Annahme lautet, dass Marvell damit weiter von Investitionen in KI-Computing profitieren kann.

    Generell gefragt waren Aktien aus dem Gesundheitssektor, wobei besonders Bristol Myers Squibb mit einem Kurssprung um 5,6 Prozent auffiel. Der Pharmakonzern berichtete zwar davon, dass eine Studie mit einem Alzheimer-Mittel noch mehr Probanden benötigt als bisher vorgesehen. Analyst Chris Schott von JPMorgan zog angesichts niedriger Erwartungen aber ein positives Fazit davon, dass es weiter geht.

    Schwäche zeigten die fast fünf Prozent niedrigeren Netflix -Aktien. Hier rankte sich weiter die Debatte darüber, dass der Streaminganbieter gerne den Medienkonzern Warner Bros Discovery übernehmen möchte - und dafür vielleicht Kompromisse in Kauf nehmen muss, um den Zukauf kartellrechtlich stemmen zu können.

    Einen deutlichen Kursrutsch um knapp elf Prozent gab es bei Acadia Healthcare , weil der Betreiber von psychiatrischen Gesundheitseinrichtungen sein diesjähriges Gewinnziel kappte. Wie die Bank of America betonte, ist dies "erneut" der Fall. Die Expertin Joanna Gajuk von der US-Bank stufte daraufhin die Aktien auf ein negatives Votum ab.

    Über ein 15 Prozent großes Plus konnten sich dagegen die Aktionäre von American Eagle Outfitters freuen. Der Bekleidungshersteller meldete ein starkes drittes Quartal und hob seine Jahresziele an. Dies verleitete den Experten Matthew Boss von der US-Bank JPMorgan dazu, sein bisher negatives Votum aufzugeben./tih/mis

     

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 20,50 auf Lang & Schwarz (03. Dezember 2025, 22:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +6,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..

    Tesla zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 45,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 440,00USD was eine Bandbreite von -61,61 %/+12,60 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
