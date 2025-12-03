Zahlreiche Wechsel in MDax und SDax - Dax unverändert

Neben dem Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer und dem Kochboxenanbieter Hellofresh sind ab dem 22. Dezember der Prothesenhersteller Ottobock , das Spielwarenunternehmen Tonies, der Biokraftstoff-Hersteller Verbio und PSI Software im SDax enthalten.

ZUG (dpa-AFX) - In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen noch im Dezember zahlreiche Wechsel an. In den MDax werden die Börsenneulinge Aumovio und TKMS aufgenommen, während Gerresheimer und Hellofresh in den Nebenwerteindex SDax absteigen. Dies teilte der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx am späten Mittwochabend mit. Demnach bleibt im Dax alles unverändert.

Verlassen müssen den SDax dann LPKF , Stratec , Thyssenkrupp Nucera , Formycon , Procredit und Amadeus Fire .

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./mis/tih

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 43,08 auf Lang & Schwarz (03. Dezember 2025, 22:27 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -2,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,75 %. Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,31 Mrd.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von +8,70 %/+17,52 % bedeutet.



