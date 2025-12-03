KI-Nachfrage und Übernahme
Salesforce hebt Umsatzausblick an - Aktie legt zu
- Salesforce optimistisch dank KI-Nachfrage und Übernahme.
- Umsatz im Q3 stieg um 9% auf 10,3 Milliarden Dollar.
- Aktienkurs nach positiven Ergebnissen um 5% gestiegen.
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Salesforce blickt dank der Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und der jüngst abgeschlossenen Übernahme des Datenmanagement-Unternehmens Informatica optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. "Unseren Agentforce- und Data 360-Produkte treiben die Geschäftsdynamik an", sagte Marc Benioff, Chef des Unternehmenssoftware-Spezialisten, laut Mitteilung zu den am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Resultaten des dritten Geschäftsquartals (bis Ende Oktober).
Das Unternehmen konnte also mit sogenannten KI-Agenten punkten, die eigenständig mehrstufige Aufgaben zum Beispiel in der Kundenbetreuung übernehmen können.
Benioff rechnet nun für 2025/26 mit einem Erlösplus von neun bis zehn Prozent auf 41,45 bis 41,55 Milliarden US-Dollar (bis zu 35,6 Mrd Euro). Bisher hatten bestenfalls 41,3 Milliarden Dollar im Plan gestanden.
Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn unter dem Strich schnellte um fast 37 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Dollar nach oben.
An der Börse kamen die Resultate und der Ausblick gut an. Der Aktienkurs legte im nachbörslichen US-Handel um rund fünf Prozent zu. Damit würden die Papiere im Hauptgeschäft ihren jüngsten
Erholungsversuch fortsetzen, nachdem sie im bisherigen Jahresverlauf bereits knapp 29 Prozent an Wert verloren haben.
Erst Mitte Oktober hatte sich Salesforce auf einem Kapitalmarkttag ehrgeizige langfristige Ziele gesetzt. Mit KI im Rücken will das Unternehmen in den kommenden Jahren zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Für das Geschäftsjahr 2029/30 wird ein Erlös von mehr als 60 Milliarden US-Dollar angepeilt. Dabei waren Beiträge aus der geplanten Übernahme des Datenmanagement-Unternehmens Informatica noch nicht berücksichtigt./mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,78 % und einem Kurs von 214,9 auf Lang & Schwarz (03. Dezember 2025, 22:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +8,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 203,30 Mrd..
Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 352,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +21,65 %/+80,14 % bedeutet.
Sie können es sich jedenfalls leisten.
Quelle:stock3
Quelle Traderzeitung 16.10.25
WANN ERWACHT SALESFORCE AUS DEM WINTERSCHLAF? NEUE PROGNOSEN BIS 2030 BEGEISTERN!
Meiner Meinung nach steht Salesforce (i) (CRM) an einem entscheidenden Wendepunkt. Während der Rest des Marktes vom KI-Hype beflügelt neue Höhen erklimmt, scheint der einstige Cloud-Pionier in einer Art Dornröschenschlaf gefangen zu sein. Der Aktienkurs hat in diesem Jahr fast 30 % verloren, ein bitterer Kontrast zu einem Nasdaq, der zweistellig zulegte. Doch vielleicht war die diesjährige Dreamforce-Konferenz genau der Weckruf, den das Unternehmen gebraucht hat. Mit dem ehrgeizigen Ziel von 60 Mrd. USD Umsatz bis 2030 und einem erwarteten Wachstum von über 10 % jährlich versucht Salesforce, wieder Anschluss an die großen Tech-Namen zu finden. Am beeindruckendsten finde ich den Strategiewechsel hin zu Agentforce, der neuen KI-Plattform, die Menschen und intelligente Agenten im Unternehmensalltag verbindet. Hier liegt das wahre Potenzial. Salesforce will mit Partnern wie Anthropic und OpenAI eine neue Ära der „Agentic Enterprises“ einläuten. Erste Zahlen machen Hoffnung, das KI- und Datengeschäft wuchs zuletzt um 120 % auf 1,2 Mrd. USD. Für mich ist das ein Zeichen, dass Salesforce langsam wieder an Fahrt gewinnt. Natürlich muss das Unternehmen jetzt liefern. Ob die neuen Wachstumsziele realistisch sind, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen. Doch die milliardenschweren Investitionen von 15 Mrd. USD in San Francisco und 1 Mrd. USD in Mexiko zeigen, dass CEO Marc Benioff bereit ist, groß zu denken.
„Salesforce steht am Beginn seiner Transformation vom Cloud-Pionier zum KI-Orchestrator! Wer jetzt Geduld beweist, könnte erleben, wie der schlafende Riese erwacht und zu starken Profiten führt!“
„Salesforce hat mit Agentforce die nötige Technologie und Unternehmen wie FedEx, Pandora, PepsiCo und Williams Sonoma nutzen diese bereits! Jetzt braucht es nur noch das Momentum!“