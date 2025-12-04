das Uranprojekt Onyx und das Kupfer-Silber-Projekt Bridal Veil

VANCOUVER, British Columbia, 3. Dezember 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zwei neue Mineralexplorationskonzessionsgebiete in Neufundland und Labrador abgesteckt hat – das Uranprojekt Onyx (das „Projekt Onyx“) im Süden von Neufundland und das Kupfer-Silber-Projekt Bridal Veil (das „Projekt Bridal Veil“) im Zentrum von Neufundland –, die zusammengenommen 446 Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 3.875 Hektar umfassen. Zusammen markieren diese Akquisitionen den ersten Schritt von Mustang in den Osten Kanadas und stellen eine strategische Erweiterung seines Explorationsportfolios über das Athabasca-Becken in Saskatchewan hinaus dar.

Strategische Expansion nach Neufundland

Im Rahmen dieser Expansion hat Mustang seine Registrierung außerhalb der Provinz abgeschlossen und ist nun berechtigt, in Neufundland und Labrador geschäftlich tätig zu sein. Der Eintritt des Unternehmens in diese vielversprechende und bergbaufreundliche Provinz unterstreicht sein Engagement, neue Uran- und kritische Mineralvorkommen in ganz Kanada zu identifizieren und zu erschließen.

„Das Abstecken der Konzessionsgebiete Onyx und Bridal Veil stellt einen wichtigen Meilenstein für das Wachstum von Mustang dar“, sagte Nicholas Luksha, CEO von Mustang Energy Corp. „Wir diversifizieren unsere Explorationspipeline mit Projekten, die starke geologische Grundlagen, eine ausgezeichnete Infrastruktur und unterstützende Jurisdiktionen bieten. Das Potenzial Neufundlands für Uran- und Kupfer-Silber-Systeme passt perfekt zu unserem technischen Fokus und unserer langfristigen Vision.“

Urankonzessionsgebiet Onyx – Süd-Neufundland

Das Projekt Onyx (Minerallizenz Nr. 039098M) umfasst 143 Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 3.575 Hektar und befindet sich in strategisch günstiger Lage in einer wenig erkundeten Region im Süden von Neufundland, etwa 40 km nordöstlich von Burgeo. Das Projekt Onyx liegt innerhalb der Hermitage Flexure, einer strukturell komplexen Zone innerhalb der Gander Tectonic Zone, und wird von vulkanischen und sedimentären Gesteinen der Bay du Nord Group aus dem mittleren Ordovizium unterlagert9.

Die Claims liegen in der Nähe mehrerer historischer hochgradiger Uranvorkommen, darunter Doucette, He2 und White Bear. Historische Explorationsarbeiten in diesen nahegelegenen Vorkommen haben bedeutende Uran-Analyseergebnisse aus Findlings- und Ausbissproben geliefert, darunter bis zu 2,79 % U3O8 bei He26 , bis zu 1,32 % U3O8bei Doucette7 und bis zu 0,75 % U3O8 bei White Bear #38.

* Das Unternehmen stuft Probenergebnisse von mehr als 1 % U3O8 als „hochgradig“ ein. Die Mineralisierung auf benachbarten und/oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung, die auf den Claims von Mustang vorhanden sein könnte. Obwohl historische Ergebnisse aus benachbarten Vorkommen das geologische Potenzial der Region unterstreichen, wurden auf den neu abgesteckten Claims von Mustang noch keine Mineralressourcen oder -reserven abgegrenzt, und es sind weitere Explorationsarbeiten erforderlich, um festzustellen, ob eine ähnliche Mineralisierung vorhanden ist.

Abbildung1: Lageplan des Uranprojekts in Neufundland6, 7, 8, 9

Die Uranmineralisierung in diesem Gebiet ist typischerweise schichtgebunden und steht sowohl mit syngenetischen Prozessen als auch mit Remobilisierungsprozessen in Zusammenhang, die in felsischen vulkanischen Tuffen und wechsellagernden Metasedimenten beherbergt sind. Weitere Vorkommen sind in der Burgeo Intrusive Suite dokumentiert9. Historische Arbeiten von Betreibern wie Shell Canada und Commander Resources haben ausgedehnte uranhaltige Findlingsfelder, sich über einen Kilometer erstreckende Radongasanomalien und starke geophysikalische Signaturen abgegrenzt – all dies unterstreicht das Potenzial für weitere Entdeckungen in diesem Gebiet.

Mustang plant, die verfügbaren historischen geochemischen und geophysikalischen Datensätze zusammenzustellen und neu zu interpretieren sowie moderne Felderkundungen durchzuführen, um Explorationsziele im Vorfeld zukünftiger Programme zu identifizieren und zu priorisieren.

Kupfer-Silber-Projekt Bridal Veil – Zentral-Neufundland

Das 300 Hektar umfassende Projekt Bridal Veil liegt 10 km östlich von Gander innerhalb der Gander Lake Subzone (NTS 2D/15). Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt beherbergt ein hochgradiges Kupfer-Silber-±-Blei-±-Gold-System innerhalb der Scherzonenstrukturen der Gander Group und liegt strategisch günstig zwischen dem Projekt Queensway von Newfound Gold und dem Konzessionsgebiet Star Track von Thunder Gold Corp.

Highlights:

- Stichproben mit bis zu 9,4 % Cu, 10,2 % Pb, 242 g/t Ag und 3,75 g/t Au5

- Bestätigungsproben mit bis zu 3,47 % Cu, 19,34 g/t Ag und 0,16 g/t Au2

- Bis zu 5 m mächtige Quarzgangsysteme in Scherzonen, die Chalkopyrit, Bleiglanz und Pyrit enthalten1

- Hervorragende Zugänglichkeit und Infrastruktur: Der Trans-Canada Highway und der Newfoundland Trailway kreuzen das Konzessionsgebiet; Strom und Dienstleistungen sind in der Nähe in Gander verfügbar

Die historischen Explorationsarbeiten (2000–2013) umfassten geologische Kartierungen, IP- und VLF-EM-Untersuchungen, Schürfgrabungen und begrenzte Bohrungen. Mustang plant, mit bodengeochemischen Untersuchungen, Prospektionsarbeiten und gezielten Bohrungen fortzufahren, um die bekannten mineralisierten Zonen zu erweitern sowie auf nicht überprüften Anomalien Bohrungen zu absolvieren1,2,3,4.

Abbildung2: Lage des Projekts Bridal Veil und wichtige Proben 5, 9

Abbildung3: Ausbiss bei Bridal Veil mit Quarzgängen in Psammit

Vorsorglicher Hinweis

Die Mineralisierung auf benachbarten und/oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung, die auf den Claims von Mustang vorhanden sein könnte. Obwohl historische Ergebnisse aus benachbarten Vorkommen das geologische Potenzial der Region unterstreichen, wurden auf den neu abgesteckten Claims von Mustang noch keine Mineralressourcen oder -reserven abgegrenzt, und es sind weitere Explorationsarbeiten erforderlich, um festzustellen, ob eine ähnliche Mineralisierung vorhanden ist.

Quellennachweis

Sandeman, H.A.I., & Peddle, C. (2020). The setting of epigenetic, structurally controlled, polymetallic (Cu–Ag ± Pb ± Au ± Zn) mineralization at the Bridal Veil zone, Gander Lake Subzone, Newfoundland. Geological Survey of Newfoundland and Labrador — Current Research, Report 20-1. Longford Exploration (2021). Bridal Veil Property — 2020 Site Visit Summary. Buchanan, C. (2007). Assessment Report — Bridal Veil–Abbotts Ridge. Woodman & Guinchard (2000–2013). Assessment Reports — Mapping, geophysics, and drilling. CMC Metals Ltd. (2010). Bridal Veil Project Overview. https://cmcmetals.s0.adnetcms.com/projects/gold-polymetallic-projects/ ... Newfoundland and Labrador Mineral Occurrence Database System (MODS). Occurrence: He2 (NMI# 011P/14/U 005). Government of Newfoundland and Labrador. Newfoundland and Labrador Mineral Occurrence Database System (MODS). Occurrence: Doucette (NMI# 011P/14/U 004). Government of Newfoundland and Labrador. Newfoundland and Labrador Mineral Occurrence Database System (MODS). Occurrence: White Bear Uranium #3 (NMI# 011P/14/U 003). Government of Newfoundland and Labrador. Newfoundland and Labrador GeoAtlas. Department of Industry, Energy and Technology, Government of Newfoundland and Labrador.

Ernennung eines Sicherheitsberaters

Mustang hat Zack Luksha zum Berater für Cybersicherheit ernannt, um sicherzustellen, dass alle unsere Online- und Dateninformationen ordnungsgemäß geschützt sind.

Herr Luksha ist ein Cybersicherheitsexperte mit Erfahrung in den Bereichen Informationssicherheit, Risikomanagement und Bedrohungsanalyse. Als Informationssicherheitsanalyst bei STECMELL Technologies Inc. entwickelt und implementiert er Rahmenwerke zum Schutz kritischer Infrastrukturen und sensibler Daten.

Während seiner Tätigkeit als Strategie- und Datenanalyst bei Global Affairs Canada verfügte Zack über eine von der RCMP genehmigte Sicherheitsfreigabe der Bundesregierung, die seine Arbeit im Bereich nationale Sicherheit und Nachrichtendienst unterstützte. Diese Erfahrung verschaffte ihm wertvolle Einblicke in die Schnittstelle zwischen Cybersicherheit, Regierungsgeschäften und strategischem Risikomanagement.

Herr Luksha hat einen Master-Abschluss in Europastudien, Russistik und Eurasienstudien der Carleton University und einen Bachelor-Abschluss der University of Toronto. Sein akademischer Hintergrund in Geopolitik und strategischem Ressourcenmanagement ergänzt seine technische Cybersicherheitskompetenz und ermöglicht es ihm, komplexe globale Sicherheitsherausforderungen mit einem ausgewogenen, analytischen Ansatz anzugehen.

Da Zack in über 50 Ländern gelebt, gearbeitet, studiert hat bzw. dorthin gereist ist, bringt er eine globale Perspektive und ein tiefes Verständnis für die heutigen vernetzten Bedrohungslagen mit – was ihn zu einem idealen Berater für strategische Cybersicherheitsinitiativen macht.

Herr Luksha erhält 200.000 Aktienoptionen zum Kauf von bis zu 200.000 Stammaktien aus dem Bestand von Mustang (jeweils eine „Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 0,09 $ pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum der Gewährung.

Qualifizierende Stellungnahme

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Troy Marfleet, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Marfleet ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang Energy Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von vielversprechenden Uran- und kritischen Mineralprojekten konzentriert. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten mit 147.153 Hektar Grundfläche im Athabasca-Becken in Saskatchewan - einem der weltweit führenden Uranreviere. Mustang treibt die Exploration im Frühstadium durch moderne Techniken und einen disziplinierten, datengesteuerten Ansatz voran. Das Unternehmen ist bestrebt, durch verantwortungsvolle Explorationsarbeiten und die Konzentration auf wichtige Ziele in wenig erforschten Gebieten langfristige Werte zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Z. Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „beabsichtigt“, „glaubt“ oder „geht davon aus“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „könnten“, „sollten“, „würden“ oder „eintreten“, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf das zukünftige Potenzial des Projekts Onyx und des Projekts Bridal Viel, den möglichen Erfolg der Expansion des Unternehmens nach Neufundland und Labrador und die Durchführung künftiger Arbeiten auf dem Projekt Onyx und dem Projekt Bridal Viel. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Exploration seiner Konzessionsgebiete angesichts verschiedener ökologischer und wirtschaftlicher Faktoren außerhalb der Kontrolle des Unternehmens fortzusetzen, dass das Unternehmen die notwendigen Mittel zur Finanzierung der Explorationsarbeiten erhalten wird und dass Neufundland und Labrador weiterhin ein bergbaufreundliches Rechtsgebiet sein werden. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Mustang Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,75 % und einem Kurs von 0,051EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.