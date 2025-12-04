25 und schlägt das nächste Kapitel für britische Trader auf

Die FMLS ist eines der einflussreichsten Treffen in der Devisen- und CFD-Branche und gibt den Ton für Marktstruktur, Technologie und regulatorische Erwartungen im Vereinigten Königreich an. Das Gipfeltreffen ist weithin dafür bekannt, dass es Führungskräfte, Broker und Fintech-Innovatoren zusammenbringt, die die Handelslandschaft gestalten.

LONDON, 4. December 2025 /PRNewswire/ -- Ultima Markets UK begann seinen Auftritt auf dem Finance Magnates London Summit mit der Energie eines Teams, das ein neues Spielfeld betritt. Nachdem das Unternehmen im August 2025 seine FCA-Lizenz erhalten hatte, präsentierte es sich auf der FMLS 2025 mit großem Elan und bereitete sich auf seine Markteinführung im Vereinigten Königreich im Jahr 2026 vor.

Am Stand 13 schuf Ultima Markets mit seiner vom Fußball inspirierten Aktivierung eine lebendige Ecke der Messehalle, komplett mit einer virtuellen Herausforderung und exklusiven Werbegeschenken. Die Besucher wurden durch die Plattformumgebung des Unternehmens geführt und erfuhren mehr über die Sicherheitsvorkehrungen, die Struktur und die Ausbildung, die der Einführung im Vereinigten Königreich zugrunde liegen werden.

Auf dem Programm des Gipfels stand auch Manuel Bugatti, Leiter für regionale Marktforschung und -analyse bei Ultima Markets UK, der an der Podiumsdiskussion „Handelsplattformen im Jahr 2026: Was Trader wollen, was Broker brauchen" teilnahm. Manuel teilte seine Sichtweise darüber mit, wie sich die Klarheit der Ausführung, das Marktverhalten und die Erwartungen der Trader entwickeln, und bot einen fundierten Überblick darüber, was regulierte Broker in einem anspruchsvollen Handelsumfeld leisten müssen.

„Die Energie bei FMLS war unglaublich", sagte Manuel. „Man konnte die Aufregung darüber spüren, wohin sich der britische Markt entwickelt. Für uns ist dies der Beginn einer langfristigen Reise. Wir wollen britischen Tradern eine Struktur bieten, auf die sie sich verlassen können, und eine Plattform, die von Klarheit und Verantwortung geprägt ist. Die Gespräche hier stärken unseren Fokus bei der Vorbereitung unseres Starts im Jahr 2026."

Ultima Markets lädt britische Trader und Industriepartner ein, mehr über die bevorstehende Markteinführung zu erfahren und sich auf die Warteliste zu setzen: www.ultima-markets.co.uk.

Informationen zu Ultima Markets UK

Ultima Markets UK ist ein lizenzierter, preisgekrönter Multi-Asset-Broker, der Zugang zu über 250 CFD-Instrumenten in den Bereichen Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien bietet. Die Ultima Markets Gruppe ist der erste CFD-Broker, der dem UN Global Compact beigetreten ist.

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Die überwiegende Mehrheit der Privatkundenkonten verliert beim Handel mit CFDs Geld. Bitte denken Sie gut nach, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

