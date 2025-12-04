    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Märkische Oderzeitung' zu Vorwürfen gegen Mogherini

    • Korruption ist Bedingung für EU-Aufnahme.
    • Mogherinis Festnahme wirft dunkles Licht auf EU.
    • Anti-Korruptionsbehörden arbeiten gründlich und effektiv.

    FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Vorwürfen gegen Mogherini:

    "Das Vorgehen gegen Korruption, Bestechung oder Vorteilsannahme gehört zu den Grundbedingungen für eine Aufnahme in die Europäische Union. Welche Wellen Korruptionsaffären schlagen können, erleben wir gerade beim EU-Beitrittskandidaten Ukraine. Die EU ist da - zu Recht - mit erhobenem Zeigefinger unterwegs. Umso ärgerlicher ist es, wenn sie sich selbst als Sünder entpuppt, wie die Festnahme der ehemaligen Außenbeauftragten und heutige Rektorin Federica Mogherini zeigt. Mit den Ermittlungen fällt damit ein hässliches Licht auf ihr College of Europe in Brügge, aus der sich künftige leitende EU-Beamte rekrutieren - also jene Top-Leute, die künftigen Beitrittskandidaten unter anderem sagen sollen, wo der Weg in die EU entlangführt. Das Gute ist: Die Anti-Korruptionsbehörden tun ihre Arbeit offenbar gründlich. Das wiederum kann auch ein Beispiel für andere Staaten sein."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
