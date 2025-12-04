Snowflake fällt nach mauem Margenausblick – trotz Anthropic-Deal & Top-Zahlen

Das Unternehmen erwartet für das laufende Quartal eine bereinigte operative Marge von etwa 7 Prozent. Analysten hatten im Durchschnitt mit 8,5 Prozent gerechnet. Der verhaltene Ausblick schürt Sorgen, dass die teuren Investitionen in neue KI-Werkzeuge die Profitabilität noch länger belasten könnten. Beim Umsatz peilt Snowflake etwa 1,2 Milliarden US-Dollar an, was leicht über den Markterwartungen liegt.

Trotz eines neuen 200-Millionen-Dollar-Deals im boomenden KI-Geschäft und besser als erwarteter Quartalszahlen hat Snowflake die Anleger mit einem enttäuschenden Margenausblick auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie des Cloud-Spezialisten rauschte nach Börsenschluss an der Nasdaq zeitweise um fast acht Prozent in die Tiefe.

Für einen Paukenschlag sorgte am Donnerstag die Bekanntgabe einer 200-Millionen-US-Dollar-Partnerschaft mit Anthropic. Künftig sollen die leistungsstarken Claude-Modelle direkt in der Snowflake-Plattform verfügbar sein. Diese Nachricht konnte den Kurssturz etwas abbremsen, dennoch bleibt die Verunsicherung groß.

Operativ lief es im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal hingegen gut: Die Produktumsätze stiegen um 29 Prozent auf 1,16 Milliarden US-Dollar. Der Produktverkauf macht etwa 95 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus.

Der bereinigte Gewinn belief sich im am 31. Oktober endenden dritten Geschäftsquartal auf 35 Cent pro Aktie. Analysten hatten einen bereinigten Gewinn von 31 Cent pro Aktie bei einem Produktumsatz von rund 1,14 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Auch die langfristigen Vertragsbindungen (RPO) legten deutlich zu und erreichten 7,88 Milliarden US-Dollar.

Analysten loben den Innovationskurs unter CEO Sridhar Ramaswamy, warnen aber gleichzeitig vor wachsendem Wettbewerb. Besonders Databricks, das Finanzierungsrunden zufolge auf eine Bewertung von mehr als 130 Milliarden US-Dollar zusteuert, macht Snowflake zunehmend Druck.

Für Anleger bleibt damit die entscheidende Frage: Reichen starke Wachstumsraten und große KI-Partnerschaften aus, um die Margenprobleme zu überdecken – oder wird der KI-Boom für Snowflake zunächst zum Kostenproblem?

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



