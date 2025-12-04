    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Cloud-Riese

    Snowflake fällt nach mauem Margenausblick – trotz Anthropic-Deal & Top-Zahlen

    Snowflake enttäuscht mit einem schwachen Margenausblick, doch ein KI-Deal mit Anthropic lässt hoffen. Auch die Quartalszahlen können sich sehen lassen. Dennoch gibt die Aktie nach Börsenschluss deutlich nach.

    Für Sie zusammengefasst
    • Snowflake enttäuscht mit schwachem Margenausblick.
    • 200-Millionen-Dollar-Deal mit Anthropic gibt Hoffnung.
    • Quartalszahlen zeigen Umsatzwachstum, aber Margenprobleme.
    Cloud-Riese - Snowflake fällt nach mauem Margenausblick – trotz Anthropic-Deal & Top-Zahlen
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Trotz eines neuen 200-Millionen-Dollar-Deals im boomenden KI-Geschäft und besser als erwarteter Quartalszahlen hat Snowflake die Anleger mit einem enttäuschenden Margenausblick auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie des Cloud-Spezialisten rauschte nach Börsenschluss an der Nasdaq zeitweise um fast acht Prozent in die Tiefe.

    Das Unternehmen erwartet für das laufende Quartal eine bereinigte operative Marge von etwa 7 Prozent. Analysten hatten im Durchschnitt mit 8,5 Prozent gerechnet. Der verhaltene Ausblick schürt Sorgen, dass die teuren Investitionen in neue KI-Werkzeuge die Profitabilität noch länger belasten könnten. Beim Umsatz peilt Snowflake etwa 1,2 Milliarden US-Dollar an, was leicht über den Markterwartungen liegt.

    Für einen Paukenschlag sorgte am Donnerstag die Bekanntgabe einer 200-Millionen-US-Dollar-Partnerschaft mit Anthropic. Künftig sollen die leistungsstarken Claude-Modelle direkt in der Snowflake-Plattform verfügbar sein. Diese Nachricht konnte den Kurssturz etwas abbremsen, dennoch bleibt die Verunsicherung groß.

    Operativ lief es im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal hingegen gut: Die Produktumsätze stiegen um 29 Prozent auf 1,16 Milliarden US-Dollar. Der Produktverkauf macht etwa 95 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus.

    Der bereinigte Gewinn belief sich im am 31. Oktober endenden dritten Geschäftsquartal auf 35 Cent pro Aktie. Analysten hatten einen bereinigten Gewinn von 31 Cent pro Aktie bei einem Produktumsatz von rund 1,14 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Auch die langfristigen Vertragsbindungen (RPO) legten deutlich zu und erreichten 7,88 Milliarden US-Dollar.

    Analysten loben den Innovationskurs unter CEO Sridhar Ramaswamy, warnen aber gleichzeitig vor wachsendem Wettbewerb. Besonders Databricks, das Finanzierungsrunden zufolge auf eine Bewertung von mehr als 130 Milliarden US-Dollar zusteuert, macht Snowflake zunehmend Druck.

    Für Anleger bleibt damit die entscheidende Frage: Reichen starke Wachstumsraten und große KI-Partnerschaften aus, um die Margenprobleme zu überdecken – oder wird der KI-Boom für Snowflake zunächst zum Kostenproblem?

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
