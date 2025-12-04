    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Steinmeier hält Rede im britischen Parlament

    LONDON (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt am Donnerstag seinen Staatsbesuch in Großbritannien fort und hält eine Rede im Parlament in London. Dazu werden Abgeordnete des Unter- und des Oberhauses erwartet. Steinmeier dürfte dabei wie schon am ersten Besuchstag betonen, dass Deutschland und Großbritannien nach schwierigen Jahren im Anschluss an den Brexit vor fast sechs Jahren wieder enger zusammenarbeiten sollten.

    Mit dem Vertrag von Kensington sei dafür die Grundlage gelegt. Der deutsch-britische Freundschaftsvertrag war im vergangenen Juli geschlossen worden. Bei einem Treffen mit Steinmeier sprach auch der britische Premierminister Keir Starmer von einem neuen Kapitel in den beiderseitigen Beziehungen.

    Beginnen wird der zweite Besuchstag von Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender mit einer Kranzniederlegung am Grab von Königin Elisabeth II.. Zusammen mit König Charles III. will sich Steinmeier zudem mit ehrenamtlich Engagierten treffen.

    Steinmeier und Büdenbender waren am Vortag zu ihrem dreitägigen Besuch eingetroffen. Sie wurden von König Charles und Königin Camilla mit viel Pomp empfangen. Es ist der erste Staatsbesuch eines Bundespräsidenten im Vereinigten Königreich seit 27 Jahren./sk/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
