Putin reist zu Staatsbesuch nach Indien

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin beginnt an diesem Donnerstag einen zweitägigen Staatsbesuch in Indien. Es wird sein erster Besuch im bevölkerungsreichsten Land der Erde seit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren sein. Nach einem privaten Abendessen mit Premierminister Narendra Modi nach der Ankunft werden beide am Freitag zum 23. indisch-russischen Gipfeltreffen erneut zusammenkommen, wie lokale Medien unter Berufung auf die Regierung in Neu-Delhi berichteten.

Bei den geplanten Gesprächen stehen die Beziehungen zwischen beiden Ländern, darunter in den Bereichen Handel und Energie, im Vordergrund. Beide Seiten streben einen Ausbau ihrer "besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft" an. Indien gehört zu den größten Abnehmern von russischem Öl. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf finanziert Russland auch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dessen Beendigung Modi immer wieder gefordert hat./dg/DP/nas



