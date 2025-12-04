    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 4. Dezember 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis und Metro AG präsentieren Jahreszahlen heute.
    • Verbraucherpreise und Arbeitslosenquote in Europa heute.
    • Energietag und OSZE-Außenministertreffen in Wien.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. Dezember 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 Uhr Pk)
    08:00 DEU: Metro AG, Jahreszahlen (12.00 Uhr Pk)
    13:30 SWE: Electrolux, Capital Markets Day
    22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    GBR: Rio Tinto, Capital Markets Day
    USA: Comcast, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
    09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/25
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/25
    11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Handelsbilanz 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin

    11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Alnatura 2025 zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zu aktuellen Themen und Plänen für das laufende Geschäftsjahr, Darmstadt

    AUT: Jährliches Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europe (OSZE), Wien

    RUS: Kremlchef Putin reist zu Staatsbesuch nach Indien

    BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
