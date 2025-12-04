EU-Einigung auf Abschwächung von Gentechnik-Regeln
- Gentechnisch veränderte Lebensmittel ohne Kennzeichnung.
- EU-Staaten und Parlament einigten sich in Brüssel.
- Strenge Gentechnikregeln werden gelockert.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen, wie beide Seiten in der Nacht zu Donnerstag mitteilten./mjm/DP/zb
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 44,34 auf Lang & Schwarz (03. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -3,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,74 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,95 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -8,47 %/+21,28 % bedeutet.
