Bürgergeldempfänger suchen selten aktiv nach Jobs

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Bürgergeldempfängern mangelt es bei der Arbeitssuche laut einer Studie an der Unterstützung durch die Jobcenter. Aber: Fast die Hälfte der Erwerbsfähigen sucht auch nicht intensiv nach einer neuen Beschäftigung. Das ist das Ergebnis einer Befragung von rund 1.000 Bürgergeldempfängern im Alter zwischen 25 und 50 Jahren im Frühjahr 2025. Das Ergebnis hat die Bertelsmann Stiftung am Donnerstag in Gütersloh veröffentlicht. Demnach geben 57 Prozent der Befragten an, in den vier Wochen vor der Befragung nicht aktiv einen Job gesucht zu haben.

Als Grund gaben 45 Prozent der Interviewten an, dazu auch nicht in der Lage zu sein, weil sie eine psychische oder chronische Erkrankung haben. Knapp die Hälfte begründet die passive Haltung mit zu wenigen passenden Stellen. 22 Prozent nannten als Hinderungsgrund, dass sie Angehörige pflegen oder Kinder betreuen müssen. 11 Prozent sagen, dass sie sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten. 43 Prozent gaben an, vom Jobcenter noch nie ein Stellenangebot erhalten zu haben.