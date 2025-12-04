    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Entscheidung zu BSW-Einsprüchen gegen Bundestagswahl naht

    Für Sie zusammengefasst
    • Wahlprüfungsausschuss prüft Einsprüche von BSW.
    • BSW fordert Neuauszählung wegen möglicher Fehler.
    • Vorab-Beschluss: Einsprüche als unbegründet eingestuft.

    BERLIN (dpa-AFX) - Ein Dreivierteljahr nach der Bundestagswahl will sich der Wahlprüfungsausschuss des Parlaments am Donnerstag (16.00 Uhr) mit Einsprüchen des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) befassen. Das BSW war sehr knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Die Partei sieht mögliche Zählfehler und will eine Neuauszählung aller Stimmen erreichen.

    Eine Beschlussempfehlung für den Ausschuss, die vorab bekannt wurde, fällt jedoch negativ aus: Demnach werden die Einsprüche des BSW als unbegründet bezeichnet. Es könne "kein mandatsrelevanter Verstoß gegen Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler festgestellt werden", hieß es in der 46-seitigen Vorlage. In der Sitzung könnte entschieden werden, ob die Mehrheit im Ausschuss dem folgt.

    Nach dem Wahlprüfungsausschuss muss sich auch das Plenum des Bundestags mit der Sache befassen. Stimmen beide gegen die Einsprüche des BSW, kann die Partei vor dem Bundesverfassungsgericht klagen./vsr/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
