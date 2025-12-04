DAX-FLASH
Leitindex erholt sich wieder
- Dax steigt auf 23.803 Punkte, 0,5% höher.
- Vorheriger Anstieg auf 23.838 Punkte, dann Rückgang.
- Unterstützung durch Gewinne an Wall Street und Nikkei.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnet sich am Donnerstag ein neuerlicher Anstieg an die runde Marke von 23.800 Punkten ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa 0,5 Prozent höher auf 23.803 Punkte.
Tags zuvor war der Dax zwischenzeitlich bereits auf 23.838 Punkte gestiegen und hatte damit den schwachen Monatsstart wieder aufgeholt. Letztlich schmolz das Kursplus aber wieder zusammen.
Mit leichten Gewinnen an der Wall Street am Vorabend nach dem europäischen Handelsende startet der Dax aber einen neuen Anlauf. Der weiter stark erholte japanische Nikkei hilft ebenfalls./ag/jha/
