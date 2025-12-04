Aktie kaufen oder verkaufen
NORMA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: NORMA Group
Aktuelle Analystenmeinungen zur NORMA Group Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die NORMA Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die NORMA Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die NORMA Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NORMA Group Aktie beträgt 13,80€ EUR. Die NORMA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,76 %.
Analysten und Kursziele für die NORMA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00€
|-9,77 %
|-
|BAADER BANK
|22,00€
|+65,41 %
|04.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|05.11.2025
|BAADER BANK
|15,00€
|+12,78 %
|05.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|20,00€
|+50,38 %
|10.11.2025
+2,71 %
+1,67 %
-3,60 %
-15,30 %
-7,33 %
-21,68 %
-63,59 %
-73,74 %
-34,95 %
