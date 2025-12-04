NORMA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur NORMA Group Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die NORMA Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die NORMA Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die NORMA Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der NORMA Group Aktie beträgt 13,80€ EUR. Die NORMA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,76 %.